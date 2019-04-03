03.04.2019 09:00 530

В ходе прошедшего во вторник Межрегионального банковского совета при Совфеде глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказала ряд предложений по борьбе с нарушениями в сфере микрокредитования. Этот сектор растет очень быстро, отметила она, "и здесь есть, к сожалению, недобросовестные практики". "Ключевой проблемой остаются нелегальные кредиторы, которые продолжают маскироваться под микрофинансовые организации", — заявила глава ЦБ и предложила повысить ответственность за такую деятельность. "Она сейчас очень низкая — штрафы 500 тысяч рублей, и, конечно, это никого не останавливает. Как минимум поднять до 2 миллионов рублей и ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность по микрофинансовой деятельности", — заявила Набиуллина. Кроме того, считает она, следует ввести уголовную ответственность для "черных" коллекторов, "которые также ведут нелегальную, по сути, деятельность". "Для предотвращения мошенничества с недвижимостью мы считаем правильным запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья", — сказала председатель ЦБ.

ЦБ предложил серьезно ужесточить наказание д ля нелегальных кредиторов

"Очень важное предложение", — согласилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, человек в тяжелейшей финансовой ситуации не читает внимательно кредитный договор и не думает должным образом о последствиях, "ему срочно надо решить эту проблему". "Люди просто без жилья остаются, единственного жилья, а там дети, семьи. Надо просто ввести на это запрет. Таким образом мы защитим граждан от серьезных социальных последствий", — уверена председатель СФ. "Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта", — сказала она, обращаясь к членам профильного комитета.

Сенаторы отреагировали на поручение быстро. Как рассказал ТАСС первый зампред Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, такой документ будет внесен в Госдуму до конца апреля.

Еще одно поручение касалось расценок на услуги нотариусов при оформлении ипотечных сделок. Эти тарифы "никем не регулируются и часто становятся косвенным налогом для граждан", считает Матвиенко. Она отметила, что при оформлении материального заверения по ипотеке стоимость услуг нотариуса доходит до 28 тысяч рублей. "За то, чтобы поставить печать, врачу нужно для этого месяц работать", — возмутилась глава Совфеда. Она поручила Комитету по бюджету вместе с минюстом проанализировать ситуацию и провести потом слушания или "круглый стол".