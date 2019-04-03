03.04.2019 09:20 607

Определены критерии для застройщиков, которые смогут не переходить на эскроу-счета с 1 июля 2019 года. Кроме проектов в высокой степени готовности исключение планируется сделать для системообразующих девелоперов, а также тех, кто реализует комплексные проекты и завершает проблемные объекты.

Системообразующим застройщик может быть признан, если реализует свои проекты не менее чем в четырех регионах и имеет объем строящегося жилья более 4 миллионов квадратных метров. Он сможет продавать квартиры в объектах, которые построены не менее чем на шесть процентов. "Мы поддержали такой подход", — сообщил на коллегии минстроя вице-премьер Виталий Мутко. Он пояснил, что речь идет о крупных компаниях, которых будет немного.

Ранее СМИ сообщили, что этим критериям в стране соответствуют только две компании: группа ПИК, которая строит 7,6 миллиона квадратных метров, и ЛСР с 4,2 миллиона квадратных метров. "Значит, будет только ПИК и ЛСР", — прокомментировал эти сведения Виталий Мутко. Он уточнил, что критерии к застройщикам, дающие им право завершить объекты по старым правилам, еще не утверждены, они были внесены в правительство 29 марта.

Послабления также планируется сделать для застройщиков, реализующих проекты комплексного освоения территорий. Для них достаточно иметь 15-процентную готовность для того, чтобы не переходить на эскроу-счета.

Минстрой также предлагал не переводить на новую схему финансирования проекты, которые возводятся в рамках реновации в столице. Однако Виталий Мутко не поддержал эту инициативу.

Право достраивать проекты по старым правилам предлагается дать всем застройщикам, если дом готов более чем на 30 процентов и в нем продано не менее 10 процентов квартир.

Компании, которые достраивают проблемные объекты по соглашению с регионами, также могут избежать перехода на эскроу-счета, при готовности объекта в шесть процентов.

Компании планируется поддержать и инфраструктурно. Государство намерено выделять под застройку площадки с уже подведенными коммуникациями. Виталий Мутко сообщил, что эти задачи заложены в программу "Стимул". "Сегодня инженерно подготовлены территории под 30-50 миллионов квадратных метров жилья", — сообщил вице-премьер. К 2022 году цифру планируется довести до 200 миллионов.

Переход на проектное финансирование также может оказать негативный кратковременный эффект на ввод жилья, поскольку потребует адаптации застройщиков к новым условиям, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

По уточненным данным, объем ввода жилья в 2018 году составил 75,66 миллиона квадратных метров, сообщил он. Этот показатель почти на 5 процентов ниже, чем в 2017 году. На многоквартирные дома пришлось 43,24 миллиона квадратных метров, на индивидуальное жилищное строительство — 32,42 миллиона.

Между тем

Ключи от квартир первого в России дома, возведенного по новой долевой схеме, вручили новоселам в Воронеже. 17-этажную "свечку" на 144 квартиры в микрорайоне "Ласточкино" местный домостроительный комбинат вызвался возвести по новым правилам сам.

- Мы построили дом на собственные средства. Нам важно было отработать механизм, сделать его понятным и комфортным для покупателей, — рассказал директор ДСК Андрей Соболев.

Суть новых правил игры в долевом строительстве — во введении эскроу-счетов, на которых аккумулируются средства покупателей квартир. Пока они не получат ключи, деньги остаются в банке. Застройщик их получает лишь после ввода жилья в эксплуатацию и регистрации прав собственности за новоселами. Если что-то пошло не так: компания разорилась, дом не приняли — деньги в полном объеме возвращают покупателям.

Пока открытие эскроу-счетов носит добровольный характер. Однако с 1 июля.оно станет обязательным.

Продажу квартир в "Ласточкино" открыли в сентябре. Покупателей предупреждали — дом экспериментальный.

- Нам объяснили, что сначала деньги переводятся в банк, а после сдачи дома отдаются застройщику, — рассказал новосел Константин Колокольников. — Ничем не рискуешь.

- Страшно не было. Наоборот, мы ощущали какую-то надежность, что наши деньги лежат, как в сейфе, — добавила Анастасия Толоконникова.

Сейчас в новостройке продано уже 103 квартиры. Опасения, что из-за электронного документооборота между застройщиком, банком и Росреестром у людей возникнут проблемы с оформлением бумаг, тоже не оправдались.

Подготовил Антон ВАЛАГИН