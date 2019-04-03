03.04.2019 09:30 485

В России практически удвоилось (с 28 до 50) количество регионов, которые можно отнести к категории финансово устойчивых. Об этом говорят результаты исследования, которое специально для «Известий» подготовило агентство «Эксперт РА». Аналитики изучили долю собственных доходов регионов без учета трансфертов из федерального центра. В прошлом году субъекты РФ показали впечатляющие результаты: их собственные доходы выросли почти на 12%. По мнению экспертов, прорыв состоялся благодаря стабильным ценам на нефть и курсу рубля, а также бюджетной дисциплине глав регионов и запущенной государством программе реструктуризации кредитов. По итогам 2019-го, как прогнозируют в Минфине, темпы роста доходов бюджетов субъектов будут более умеренными — 6–7%. Этого будет достаточно для того, чтобы рассчитывать на продление программы реструктуризации, а высвободившиеся средства регионы могут направить на улучшение социально-экономической ситуации.

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание на регионы с самой неблагоприятной социально-экономической ситуацией и поручил профильным ведомствам до 15 апреля разработать дополнительный комплекс мер по развитию отстающих. В числе проблемных глава правительства назвал Калмыкию, Мордовию, Марий Эл и Республику Алтай, а также Саратовскую, Курганскую и Пензенскую области и Республику Тыву.

За исключением Саратовской области, все упомянутые территориальные объединения являются или высокодотационными, или недостаточно финансово самостоятельными, следует из впервые проведенного исследования устойчивости субъектов РФ. Аналитики «Эксперт РА» посчитали долю ННД (налоговые и неналоговые доходы) в доходах консолидированных бюджетов регионов, чтобы выяснить, в какой степени субъекты РФ могут обеспечить себя сами без поддержки из центра. Этот показатель чрезвычайно важен для поддержания социально-экономической стабильности, в том числе за счет увеличения выплат жителям и выравнивания дисбаланса в доходах, считают эксперты.

— Если доля ННД в структуре доходов консолидированного бюджета региона свыше 70%, его можно относить к категории устойчивых по собственной доходной базе. По итогам 2018 года таких субъектов стало 50, а в 2017-м их было 28, — пояснила «Известиям» старший директор по корпоративным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева.

По ее словам, к высокодотационным и неустойчивым с финансовой точки зрения относятся регионы, доля ННД у которых составляет менее 50%. «Середнячки» с показателем 50–70% считаются недостаточно устойчивыми, поскольку значительная часть их доходной базы формируется за счет средств федерального центра.

Почти все регионы из «списка премьера» к устойчивым не относятся, показало исследование «Эксперт РА». Тыва с показателем 23,3% и Алтай с 30,6% входят в категорию высокодотационных, Курганская область (53,7%), Калмыкия (54,5%), Марий Эл (64,1%), Пензенская область (66,9%) и Мордовия (69,8%) — имеют невысокий уровень собственных доходов.

Недостаточно зарабатывают по итогам прошлого года 35 российских регионов. Причем 13 из них являются высокодотационными с долей ННД от 20,1% до 47,7% (см. инфографику).

Хороший год

В целом ситуация с поступлением собственных доходов регионов в прошлом году оказалась весьма благоприятной, отметили аналитики «Эксперт РА». Позитивную динамику продемонстрировали даже большинство представителей «отстающей» группы. При этом лидерами по приросту доли собственных доходов среди всех регионов стали Дагестан и Ингушетия (32,6% и 20,5% соответственно).

В двух других группах остальные субъекты — кроме Сахалинской области и Ямало-Ненецкого округа, где было зафиксировано незначительное снижение (с 89,5% до 85,5% и с 92% до 91,7% соответственно) — также существенно улучшили свои показатели. Причем значительная часть из них совершила настоящий прорыв — доля собственных доходов увеличилась на 10% и более. В итоге 11 субъектов (Москва, Тюменская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский округ, Ленинградская область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Коми и Самарская область) имеют долю ННД в доходах консолидированного бюджета выше 90%.

«В 2018 году у 67 регионов рост совокупных доходов консолидированных бюджетов превысил значение бенчмарка 10,0% (к ВВП за 2018-й в текущих ценах), у 18 регионов доходы увеличились, но с темпом ниже бенчмарка. В 2018-м впервые за несколько лет отсутствовали регионы, у которых совокупные доходы снизились в номинальном выражении. По итогам 2018 года рост совокупных ННД субъектов составил 13,6%. Основную роль в рост ННД внес налог на прибыль», — отмечается в исследовании «Эксперт РА».

— Прошедший год был достаточно благополучным для сырьевых компаний. Именно они обеспечили основной вклад в прирост налога на прибыль. Этому способствовали высокие цены на нефть, газ и уголь. Позитивное влияние оказала также динамика валютного курса рубля, — считает Гульназ Галиева.

«В структуре доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ доминировали налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. За счет них формируется 29,5% и 25,1% всех доходов соответственно. По сравнению с 2017 годом поступления НДФЛ увеличились на 12,4%, а налога на прибыль — на 22,8%, что существенно превышает темпы инфляции», — отмечают аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Политолог, гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов полагает, что почти двукратный рост количества регионов с устойчивыми собственными доходами может быть обусловлен повышением эффективности налогового администрирования и более жесткой политикой в отношении обязательств региональных бюджетов.

Самодостаточность в зачет долга



В Минфине улучшение показателей объясняют в том числе и снижением долговой нагрузки субъектов РФ.



— Сейчас бюджеты регионов наиболее устойчивы за последние десять лет. За 2018 год объем госдолга регионов сократился на 109,1 млрд рублей (почти на 5%) и составил 2,2 трлн рублей — это 25,3% объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов. Этому способствовали эффективная бюджетная политика, реструктуризация бюджетных кредитов и ответственные решения глав регионов, — пояснили «Известиям» в финансовом ведомстве.

Желание решить проблему задолженности стало мощным стимулом для властей регионов наращивать собственную доходную базу.

— С 1 января 2018 года федеральный центр прекратил выдачу бюджетных кредитов и запустил программу реструктуризации долгов регионов, рассчитанную на семь лет. Она предполагает, что в первые два года регионы получают максимально льготные условия — им придется выплачивать всего 5% от задолженности ежегодно, — подчеркнули в «Эксперт РА».

Это позволяет направлять высвободившиеся средства на погашение коммерческого долга, инвестиционные, социальные и другие цели. Более того, если в 2018–2019 годах региональные власти обеспечат рост ННД в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, программа реструктуризации может быть продлена на срок до 12 лет.

Темпы роста доходов субъектов в нынешнем году будут более умеренными, чем в 2018 году, в целом должны будут вырасти на примерно на 6–7%. Что незначительно, но превышает уточненный ЦБ в конце марта прогнозный уровень инфляции на конец этого года — 4,7–5,2%. Снижение темпов роста собственных доходов эксперты объясняют эффектом высокой базы после прорыва в 2018-м году.

«Прошлый год был отмечен не только впечатляющим ростом собственных доходов регионов, но и аналогичным увеличением трансфертов из бюджета. По итогам 2018 года суммарный объем перечислений всех видов регионам из федеральный бюджета впервые превысил 1 трлн рублей. Особенность 2018 года — те или иные трансферты получили все российские регионы, включая Москву и Тюменскую область», — говорится в исследовании «Эксперт РА».

Аналитики РЭУ им. Плеханова отмечают и существенный рост расходов федерального бюджета на трансферты. «Удельный вес этих расходов вырос с 4,8 до 6,6%. Такое увеличение связано с выполнением майских указов президента 2012 года», — говорится в исследовании.

— Вероятная главная причина роста объемов федеральных трансфертов — исполнение долгосрочных обязательств регионов по «майским указам», — согласен с экспертами и Дмитрий Орлов.

Занимающие верхние строчки рейтинга Москва и Тюменская область (96,8% и 96,1% соответственно) получили средства в целях компенсации выпадающих доходов в результате отмены налога на движимое имущество, уточнили в Минфине.

Анна КАЛЕДИНА

