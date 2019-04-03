03.04.2019 10:20 644

Средний размер комиссии за незаконное обналичивание в России составляет 14-15%, заявил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобедкин, передает «Интерфакс». «Я считаю, что если в среднем температура по больнице, то в среднем 14-15%». По словам Скобелкина, комиссия может доходить и до 25% — когда нужно обналичить «сегодня, сейчас, через час и большую сумму».

Комиссия за обналичку колеблется в зависимости от сезонности и объема денег, говорит Скобелкин. «Вы понимаете, когда идут какие-то налоговые платежи, когда идут какие-то выплаты социального характера, все это варьируется», — уточнил зампред ЦБ. По его словам, регулятор не наблюдает сейчас тенденции к росту тарифов на услуги по незаконному обналичиванию.

В феврале Скобелкин говорил, что средний размер комиссии за незаконное обналичивание составляет 17% и эти операции стали нерентабельны. Зампред ЦБ говорил, что всего в 2018 году банки незаконно обналичили 177 млрд рублей — за год этот показатель сократился с 326 млрд рублей, или в 1,8 раза. Скобелкин отмечал, что обналичивание из банков ушло на неорганизованный рынок — там обороты обнала превышают 100 млрд рублей.

В марте на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин говорил, что «теневой оборот наличных все равно присутствует». По его словам, сейчас из банковского сектора он перетекает в другие сектора, в частности, в торговлю. «Большие, крупные магазины за «наличку» реализуют, а потом начинают её потихонечку продавать, не инкассируя» — описывал проблему Чиханчин.