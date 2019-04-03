03.04.2019 10:30 542

Биткоин 2 апреля подорожал на 15%. Криптовалюта торговалась на уровне 5 тысяч долларов. Лучше себя почувствовали и другие популярные криптовалюты. Объем рынка коинов в результате впервые с января прошлого года превысил 60 млрд долларов. Чем обусловлен такой рост и как долго он продлится?

Биткоин начинает — остальные подхватывают. Рост самой популярной криптовалюты увлек за собой основных конкурентов. Эфириум (Ethereum) подорожал на 5 долларов, до 155, лайткоин (Litecoin) на 10 и теперь стоит 70. Для альткоинов с общим объемом торгов в 16 млрд и 4 млрд долларов соответственно это немало. Причины неожиданного ралли на рынках криптовалют комментирует редактор проекта «КриптоКонсалтинг» Алена Нариньяни:

Алена Нариньяни

редактор проекта «КриптоКонсалтинг»

«Каких-то значимых мировых новостей или новостей финансовых рынков, которые могли бы повлиять на такой значительный и быстрый рост, просто не было. Но если проанализировать блокчейн биткоина, то можно увидеть, что в ночь со вчера на сегодня на нескольких крупных биржах проводились массовые закупки криптовалют. В общей сложности было куплено порядка 20 тысяч монет на сумму около 100 млн долларов. Может, это был какой-то фонд, может, это был кто-то из криптовалютных миллионеров. То есть это были три ордера, размещенных на трех разных биржах, которые были сформированы по одному алгоритму».

Эксперты обращают внимание на то, что рост биткоина произошел во время «азиатской» сессии, поэтому инвесторов, скорее всего, стоит искать где-то в том регионе. Последние события на рынке показывают, что биткоин испытания временем выдержал. Он по-прежнему остается интересным активом, и не эфемерным, а вполне себе конвертируемым, отмечает сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис:

Владимир Смеркис

сооснователь платформы для криптофондов TokenBox

«Для меня как способ применения, безусловно, это платежное средство: со своими партнерами или с подрядчиками я часто могу расплатиться в биткоинах за те или иные услуги. А относительно трейдинга: любое движение для трейдера — это возможность на этом движении заработать деньги, чем мы, собственно говоря, и занимаемся. Поэтому, безусловно, в криптовалюты до сих пор мы достаточно серьезно верим. Я думаю, что, конечно, «будущее у криптовалют достаточно радужное. Не стоит надеяться на то, что это будет происходить по сценарию 2017 года».

Рынок коинов уже сформировался, об этом говорят результаты исследования The Wall Street Journal . По подсчетам газеты, с начала года ICO привлекли всего 118 млн долларов, что в 58 раз меньше, чем за тот же период 2018 года. Куда больше ICO инвесторов теперь интересует STO — токенизированные ценные бумаги компаний.