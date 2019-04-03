Рубль подрастает к доллару с оглядкой на оптимизм внешних рынков

03.04.2019 11:00 508

Рубль дорожает утром среды с оглядкой на аналогичную динамику нефти, а также большинства валют сырьевого и развивающегося сегментов форекса, растущих в надежде на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем.

Сдерживать укрепление рубля могут риски ужесточения санкционной политики, а также фактор сезонного ухудшения текущего счета РФ, на что накладывается давление валютных интервенций ЦБР.

"Рубль имеет потенциал для укрепления, но неопределенность с санкционной историей на данный момент не позволяет его реализовать", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка, пока предполагая сохранение котировок пары доллар рубль выше отметки 65,00.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,17, и рубль набирает 0,2 процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

К евро рубль показывает сейчас минимальный рост, дорожая до отметки 73,13.

На форексе сырьевые и развивающиеся валюты дорожают против доллара США благодаря надеждам на скорое заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином после комментариев экономического советника президента США Ларри Кудлоу о том, что Белый дом рассчитывает "добиться большего прогресса" в переговорах на текущей неделе.

Пара евро/доллар торгуется у отметки $1,1223, и здесь доллар теряет 0,2 процента.

Цены на нефть растут четвертый день подряд, при этом Brent приблизилась к $70 за баррель, поскольку сокращение добычи во главе с ОПЕК и санкции Вашингтона против Ирана и Венесуэлы продолжили оказывать поддержку рынку.

Российский Минфин должен сегодня в полдень сообщить о выделяемой на апрель сумме рублей для покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Согласно опросу Рейтер, аналитики ждут сохранения объемов покупки валюты на мартовских уровнях, вместе с отложенными интервенциями — на уровне 366 миллиардов рублей.

В фокусе внимания также два сегодняшних аукциона, на которых будут размещаться трехлетняя ОФЗ 26209 и семилетняя ОФЗ 26226.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ