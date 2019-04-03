03.04.2019 13:00 566

Количество высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в России выросло на 13,9%, или 2,4 млн, в 2018 году, следует из данных Росстата. Это максимальный прирост за все время подсчета показателя — с 2012 года.

В соответствии с майскими указами, которые президент Владимир Путин подписал в 2012 году, к 2020 году число ВПРМ в России должно достичь 25 млн. По состоянию на конец 2018 года, как следует из данных Росстата, оно составило 19,5 млн.

Как власти оценивают число ВПРМ

До 2012 года количество ВПРМ в России не считали, однако именно такой показатель президент включил в майские указы 2012 года. Число эффективных рабочих мест в первый год расчета показателя (2011 год) составляло 14,5 млн, по данным Росстата. К 2017 году число ВПРМ составило лишь 17 млн, что оказалось даже ниже уровней 2013–2014 годов.

Отдельным вопросом была методика подсчета. Она не учитывает ни передовые технологии на предприятии, ни квалификацию сотрудников, ни производительность труда — специалисты Росстата ориентировались только на среднюю зарплату на предприятии. Если она превышает определенное пороговое значение, установленное с учетом отрасли, размера организации и региона, все рабочие места на предприятии автоматически зачисляются в «высокопроизводительные».

Падение ВПРМ в 2015–2016 годах вынудило правительство практически смириться с тем, что эту цель майских указов выполнить не удастся. «Меня иногда спрашивают: вы не выполнили норму указов по созданию 25 млн [высокопроизводительных] рабочих мест, почему не выполнили? Потому что не было четкого целеполагания и исполнения задач. Зато выполнили по заработной плате (один из ключевых блоков майских указов касался роста зарплат бюджетников. — РБК). Потому что по заработной плате все было расписано по субъектам Российской Федерации, ответственным федеральным министерствам и ведомствам, спрос был очень четко структурирован и администрирован. По рабочим местам такого не было», — говорил осенью 2018 года первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Альтернативную методику предлагали Общероссийский народный фронт и Институт экономики роста, который курирует бизнес-омбудсмен Борис Титов. С помощью закрытых данных Федеральной налоговой службы (ФНС) они оценили прибыль, которую генерирует для предприятия в среднем один его работник, и наряду с оплатой труда использовали этот показатель при определении понятия ВПРМ. По методологии Института роста, число ВПРМ в России изначально было меньше, чем считал Росстат, однако оно росло, когда по официальным данным этот показатель падал.

Частично эти идеи были учтены. Хотя в новом майском указе Путина, который был выпущен в 2018 году, целей по ВПРМ нет, власти собираются оценивать производительность труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора. Она будет рассчитываться по образцу методологии Института роста.

Каковы результаты 2018 года

По итогам 2018 года число высокопродуктивных рабочих мест выросло во всех регионах России, кроме Ненецкого автономного округа, где оно сократилось на 1,6%.

Один из лучших результатов — у Москвы (+19,5%, или 396 тыс. рабочих мест). В Петербурге прирост составил 10,4% (97,4 тыс.).

Прирост в Крыму и Севастополе составил 6,4%, в республиках Северного Кавказа — от 7 до 15%, в Дальневосточном федеральном округе — 15,3%. Регионом с самым быстрорастущим числом ВПРМ оказалась Якутия (+30,7%, или 49,6 тыс.).

В 2018 году в России значительно вырос ключевой показатель, на который опирается статистика по ВПРМ, — зарплаты: в номинальном выражении они увеличились на 10%, в реальном — почти на 7% (после реального роста на 3% в предыдущем году). Во многом это было обеспечено увеличением зарплат бюджетников, которые подпадают под действие указов о росте зарплаты.

Вероятнее всего, на рост числа ВПРМ повлияла индексация зарплат бюджетников и госслужащих, а также финансовые показатели в крупнейших банках и сырьевом секторе, говорит директор Института экономики роста Анастасия Алехнович. В методике оценки ВПРМ большую роль играет бюджетный сектор, отмечает она. Однако измерять вклад госсектора, здравоохранения и образования в терминах ВПРМ некорректно, так как на первую роль в них выходит качество услуг. Рост ВПРМ за счет роста зарплат — это «подмена экономической сути», зарплата не должна являться показателем производительности труда, считает и директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Если число ВПРМ в России и дальше будет расти теми же темпами (в процентном выражении), что и в 2018 году, то по итогам 2020 года майский указ будет выполнен — количество ВПРМ превысит 25 млн. Впрочем, правительство не ожидает такого сильного роста зарплат, как в 2018 году. По прогнозу Минэкономразвития, в реальном выражении они вырастут лишь на 1,4% в 2019 году и на 1,9% — в 2020-м.

Антон ФЕЙНБЕРГ