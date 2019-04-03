03.04.2019 17:00 512

ЦБ может добавить в функционал Системы быстрых платежей (СБП), оператором которой он является, функцию перевода от юрлица физлицу зарплатных денег по телефону, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков, передает «РИА Новости». По ее словам, сейчас регулятор обсуждает с банками необходимость такой функции. «Тема, которую мы сейчас осознаем, и хотим проработать... это нужно или не нужно делать функцию в системе быстрых платежей для перевода юрлица физлицу», — рассказала Скоробогатова.

Ряд банков уже поддержал такую инициативу ЦБ, серьезной перестройки СБП ее реализация не потребует, добавила первый зампред ЦБ.

Вместе с тем, Скоробогатова отметила, что предложенное Совкомбанком, Альфа-банком и Тинькофф Банком решение для ликвидации «зарплатного рабства» — создание Консолидированного зарплатного реестра – «абсолютно неумная идея», которая «убивает, в том числе, бизнес для банков». «А вот дать возможность физическому лицу, в независимости от того, в каком юрлице он работает, возможность перевести свою зарплату на тот счет, на который он хотел бы перевести — эта тема абсолютно правильная» — считает первый зампред ЦБ. Работодатели могут передавать в свой банк зарплатные реестры, в которых вместо номера счета указан номер телефона. По этому номеру на счет, который установило физлицо, и будут поступать зарплатные деньги. Механизм, который в начале года предлагали банки, сложнее. Сотрудник организации должен сообщить банку, услугами которого он пользуется, данные о своем работодателе (наименование и ИНН), банк передает эти данные в Консолидированный зарплатный реестр. В свою очередь, работодатель загружает данные о сотрудниках в свой личный кабинет в том банке, в котором у него открыт расчетный счет или зарплатный проект. Этот банк передает общую сумму на зарплаты сотрудникам в Консолидированный зарплатный реестр, а тот распределяет эту сумму по банкам.

Несмотря на то, что закон, который позволяет работникам самим выбирать банк для зачисления зарплаты, действует с 2015 года, проблема все еще существует (о ней, в частности, в октябре 2018 года говорила Эльвира Набиуллина). Согласно действующему законодательству, сотрудник, который желает изменить «зарплатный» банк, должен уведомить работодателя об этом не позднее, чем за пять дней до зачисления зарплаты, сообщив ему новые реквизиты для перевода средств.

