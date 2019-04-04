04.04.2019 08:00 548

В 65 крупнейших городах страны с населением свыше 300 тысяч человек в первом квартале 2019 года цены на рынке вторичного жилья выросли. К такому выводу пришли эксперты портала "Мир квартир", отметив, что наибольшее подорожание зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Появление в тройке лидеров курортного города для специалистов сюрпризом не стало. Средняя цена на один квадратный метр на рынке вторичного жилья здесь и в прошлом году уступала лишь предложениям в Москве и Северной столице. Вот и по данным на конец марта 2019 года она в Сочи составила 114,4 тысячи рублей за квадратный метр. За первые три месяца года цена "квадрата" в среднем увеличилась на 4,4 процента. Что касается квартир, то они подросли в цене в среднем на 2,5 процента. Приобрести типовую квартиру на этом курорте можно примерно за 7,15 миллиона рублей.

К слову, Санкт-Петербург недалеко ушел от Сочи. В Северной столице цена квадратного метра составляет около 120 тысяч рублей, квартиры — 8,4 миллиона.

Москва стоит особняком — ее лидерство сомнений не вызывает. По данным портала, на конец марта средняя цена "вторички" в Москве составила 214 тысячи рублей за квадратный метр. Получается, что двухкомнатная квартира площадью 62 квадратных метра обойдется в 13,2 миллиона. По этим показателям столица в полтора раза опережает своего ближайшего конкурента — Санкт-Петербург.

В пятерку самых "дорогих"городов также вошли Владивосток и Севастополь. Первый из них занимает четвертое место в рейтинге с показателями 112 тысяч рублей за "квадрат" и 6,3 миллиона — за предложение в целом. В Севастополе ценники ниже — 91 тысяча и 5,7 миллиона рублей соответственно.

"В списке городов с самой бюджетной "вторичкой" революционных изменений не наблюдается, — говорится в отчете. — "Чемпионом" по низким ценам на жилье стал Магнитогорск с показателями 31 тысяча рублей за квадратный метр и 1,6 миллиона — за квартиру. В среднем это вдвое меньше, чем в Перми, Калуге и Ростове-на-Дону, втрое меньше, чем в Якутске и Хабаровске, вчетверо меньше, чем во Владивостоке и в восемь раз меньше, чем в Москве".

Примечательно, что стоимость жилья на вторичном рынке в большинстве городов уступает ценам в новостройках незначительно. Разрыв варьируется от 6 до 15 процентов. Это объясняется рядом причин. Прежде всего, новостройки зачастую расположены на окраинах, в недавно появившихся микрорайонах. Недостатком таких комплексов, как правило, является дефицит социальных объектов и рекреационных зон, удаленность от центра и неразвитая транспортная инфраструктура. Кроме того, нередко застройщики сдают в эксплуатацию квартиры без отделки. Покупателю приходится вкладывать значительную сумму в то, чтобы привести их в надлежащий вид.

На рынке вторичного жилья таких проблем меньше. Помещения, в худшем случае, требуют косметического ремонта. Преимуществом же "вторички", например, является то, что подходящий вариант можно найти в центре.

"Исходя из среднестатистических показателей, квартиру в крупном городе России можно купить в среднем за 3,4 миллиона рублей (59 тысяч рублей за квадратный метр), — продолжают аналитики. — В целом рост цены квадратного метра отмечен в 65 городах из 69 исследованных. Общий бюджет покупки увеличился в 56 городах и в среднем вырос на 2,7 процента с начала года".

В списке самых "дешевых" городов за Магнитогорском следуют Нижний Тагил (36 тысячи рублей за "квадрат" и 1,8 миллиона рублей за квартиру), Брянск (37 тысяч и два миллиона) и Курган (38 тысяч и 1,9 миллиона). Замыкает пятерку Махачкала, где "квадрат" стоит в среднем 38 тысяч рублей, как и в Кургане, однако квартиру целиком в среднем можно приобрести за 2,5 миллиона рублей.

Что касается динамики, то самые заметные темпы зафиксированы во Владивостоке и Набережных Челнах. Эти города стали явными лидерами. Так, во Владивостоке за три месяца "квадрат" подорожал на 9,4 процента, а квартира — на 12,2. В Набережных Челнах показатели составили 9,2 и 9,3 процента соответственно. В Подмосковье "квадрат" вырос в цене на девять процентов, в Махачкале — на восемь, в Якутске — на 6,2 процента. Средний бюджет покупки существенно увеличился в Ижевске — на 9,7, Барнауле — на 8,8 и Томске — на 8,4 процента.

"Увеличение общей стоимости предложения в основном идет за счет вымывания с рынка объектов небольшой площади, — считает соавтор исследования Павел Луценко. — Особенно это заметно на примере Москвы, где средний "квадрат" слегка подешевел, а средняя квартира подорожала".

Впрочем, в список попало и немало городов, где цены на рынке вторичного жилья в первом квартале снизились, причем в некоторых случаях- довольно заметно. Лидером по данному показателю является Ленинградская область. Там стоимость квадратного метра сократилась на 1,9 процентов. При этом цены на сами квартиры по сравнению с началом года совершенно не изменились. Небольшое удешевление "квадрата", в пределах допустимой погрешности, помимо Москвы отмечено в Ростове-на-Дону и Владикавказе. Ценник на квартиры заметно снизился в девяти городах. Лидером является Тольятти. Там "вторичку" сейчас можно приобрести на 5,8 процента дешевле, чем в начале января. В Нижнем Новгороде квартиры подешевели на 3,7 процента, Уфе — на 2,1, Омске — на 1,9, Владикавказе и Кемерово — на 1,4 процента.

Кстати, лишь в трех городах, охваченных исследованием, квартиры на "вторичке" можно приобрести менее чем за два миллиона рублей. Два миллиона рублей и чуть более стоит квартира в Брянске, Волжском, Череповце и Новокузнецке. Вдвое дороже такая покупка обойдется в Якутске, Хабаровске, Казани, Симферополе, Сургуте, Екатеринбурге и Уфе.

"Покупатели были достаточно активны в первые три месяца года, — резюмирует Павел Луценко. — Возможно, ажиотаж на первичном рынке подогрел ситуацию и на "вторичке".

Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ