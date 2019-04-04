04.04.2019 08:20 446

Инвесторы вновь проигнорировали санкционные риски — несмотря на новости о новом законопроекте с санкциями против России, который внесен в конгресс США, Минфин России на еженедельном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 83 миллиарда рублей, это немногим меньше рекордного размещения в середине марта (91,5 миллиарда).

Такой спрос означает, что нерезиденты продолжают активно участвовать в аукционах. Инвесторы из США гораздо активнее на рынке ОФЗ, чем инвесторы из Европы и Азии, то есть из юрисдикций, которые не собираются вводить новые санкции, отметил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. "Почему? Потому что американцы лучше понимают, как у них все это устроено... Получается очень интересная история — американцы поддерживают разговоры про санкции и они же на этом зарабатывают, ориентируясь лучше остальных", — сказал Швецов на Биржевом форуме. Он считает, что снижение доли нерезидентов на рынке госдолга, которое состоялось в прошлом году, пошло на пользу, сократив зависимость процентных ставок в российской экономике от внешних факторов.

Прошлогодняя распродажа ОФЗ иностранцами из-за угрозы введения запрета на покупку российского госдолга и исчерпания стратегии кэрри-трейд привела к тому, что ставки по кредитам и депозитам перестали снижаться, а затем пошли в рост. В этом году роль нерезидентов среди держателей ОФЗ вновь начала расти. В первом квартале, ставшем рекордным по объемам размещений, нерезиденты купили гособлигаций почти на 250 миллиардов рублей. По итогам февраля они контролировали 25,5 процента этого рынка.

"Хотим ли мы, чтобы волатильность настроений иностранных инвесторов по факторам, которые совершенно не связаны с финансовыми показателями страны, влияли на кривую доходности ОФЗ? А кривая влияет на трансфертную кривую в банках, на аппетит инвесторов и так далее. И почему наша ипотека зависит от того, хотят ли европейцы и азиаты разбираться в нюансах американских санкций? В этом смысле некоторое снижение доли нерезидентов очень оздоравливает ситуацию", — сказал Швецов. С ним согласился замминистра финансов Сергей Сторчак, заверив тем не менее, что с российской стороны какие-либо ограничения на покупку нерезидентами ОФЗ не рассматриваются.

Оптимальная доля иностранцев в ОФЗ, по экспертной оценке, — 20-25 процентов

Оптимальная доля нерезидентов в гособлигациях — от 20 до 25 процентов, то есть нынешний уровень не должен вызывать беспокойства, считает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. "Если больше, то зависимость от горячих денег и санкционных страхов становится чрезмерной, — говорит он. — Если "адских" санкций не будет, а судя по всему их не будет, и ситуация на развивающихся рынках будет спокойна, доля нерезидентов останется примерно той же, потому что ставки привлекательны, инфляция снижается. Но даже если будет негатив, ничего катастрофического с рынком ОФЗ не произойдет — минфин прочно опирается на внутренний спрос, все бюджетные показатели, в том числе по госдолгу, нареканий не вызывают, и рынку уже не угрожает закрытие стратегии кэрри-трейд".

Игорь ЗУБКОВ

