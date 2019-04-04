04.04.2019 08:50 732

Члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющей 38 участников рынка, провели опрос неплательщиков, по каким причинам они отказываются возвращать долг. Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации. В исследовании учитывались только те, кто отказывался возвращать долг.

Финансовые затруднения у должника — самая частая причина отказа возвращать деньги, но на нее приходится меньше половины (47%) всех ответов, говорится в исследовании НАПКА (есть в распоряжении РБК).

Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа. От агентства к агентству популярность ответов почти не меняется, пояснили РБК в пресс-службе НАПКА, добавив, что для ассоциации это первое подобное исследование.

По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб.

Почему нет денег

Почти треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хотят платить по долгам из-за снижения собственных доходов.

Еще 20% из них говорят о том, что не могут справиться с текущей долговой нагрузкой.

Чуть меньшее число (18%) утверждают, что недавно потеряли работу.

Почти столько же (17%) в этой категории ссылаются на рост цен, который ударил по их бюджету.

Около 10% признались, что недавно потратили крупную сумму на отпуск и другие незапланированные покупки.

5% из тех, у кого нет денег на оплату долга, мотивируют это семейными обстоятельствами.

Вторая по популярности причина не платить (13% неплательщиков) — должник не согласен с озвученной суммой долга. Еще 9% респондентов считают, что через суд они могут добиться уменьшения размера задолженности. Еще 7% опрошенных уверены, что полученные деньги возвращать им не придется вообще. Столько же среди отказников изначально не понявших условия кредитования. 4% опрошенных заявили, что не знают, как можно оплатить просроченный кредит.

По оценкам НАПКА, число «убежденных неплательщиков», которые целенаправленно доводят дело до суда в надежде быть оправданными, постепенно растет.

Обычно судебная тяжба — это крайняя мера в противостоянии кредитора и должника, когда все попытки договориться ни к чему не привели. По закону о защите прав физлиц при взыскании просроченной задолженности (230-ФЗ) через четыре месяца после возникновения просрочки должник получает право отказаться от взаимодействия с кредитором (банком) или его представителем (коллектором). Если он этим правом воспользуется, единственный способ взыскать с него долг — обратиться в суд.

На практике в большинстве случаев (свыше 95%) суд выносит решение в пользу кредитора, говорит Федор Вахата, гендиректор коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» (входит в НАПКА). У банков-кредиторов есть целые юридические департаменты, так что им несложно тщательно подготовиться к судебному заседанию, отмечает гендиректор юридической компании «Современная защита» Леонид Файнберг. «В итоге кредитор-истец предоставляет исчерпывающее количество документов, и суд чаще всего выносит решение в его пользу», — добавляет он.

Осенью 2017 года центр НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) проводил опрос россиян на предмет их отношения к просрочке задолженности. Более трети опрошенных (38%) заявили, что не видят ничего страшного в небольшой просрочке кредита, но лишь 8% сочли допустимым вообще отказаться погашать долги при каких угодно обстоятельствах.

В некоторых случаях, следует из исследования НАПКА, должники всё же готовы погасить просроченный долг — но не деньгами, а «натурой». Среди таких способов авторы исследования называют:

Оплата долга овощами-фруктами со своего участка.

Оплата долга за счет получения налогового вычета.

Погашение кредита домашними животными.

Предложение отработать долг (сделать ремонт или выйти на работу охранником по ночам).

Погашение долга ценными бумагами.

Георгий МАКАРЕНКО