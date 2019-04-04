04.04.2019 09:00 518

Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы. В итоге появился меморандум, который признает легитимными комиссии, взимаемые с неактивных кошельков, зато устанавливает правила их взимания. Участники рынка уже подтвердили готовность по ним работать, но с точки зрения потребителей ситуация улучшится лишь для клиентов Qiwi и «Рапиды».

Ассоциация «Электронные деньги» подготовила и направила в ЦБ для согласования меморандум, призванный урегулировать взимание комиссий за неактивные электронные кошельки. Инициатором документа стал Банк России. Ранее многочисленные жалобы на комиссии привели к тому, что законодатели подняли вопрос о разработке норм, ограничивающих сборы, и ЦБ обещал принять в этом участие (см. "Ъ" от 18 января ).

«Банк России провел анализ указанной проблемы, инициировано взаимодействие с основными участниками рынка ЭДС (электронные денежные средства, — "Ъ"), а также Ассоциацией участников рынка электронных денег,— отметили в ЦБ.— Итогом стал разработанный ассоциацией при содействии Банка России меморандум». Целью документа является унификация процессов операторов кошельков с потребителями финансовых услуг, а также защита прав и интересов последних, пояснили в ЦБ.

Как следует из текста меморандума (есть в распоряжении "Ъ"), установление платы за неактивные кошельки считается правом оператора. Но реализовано оно может быть не ранее чем через год неиспользования кошелька, а размер комиссии не может превышать 10 руб. в день.

Согласно меморандуму, оператор обязан информировать клиента о тарифах до принятия его на обслуживание в доступной форме, направлять не менее двух уведомлений о скором взимании за неактивный кошелек, не менее чем за месяц до списания средств и не позднее чем за три дня до взимания комиссии.

«Нужно, чтобы было информирование о полной стоимости размера обслуживания… Оно запрятано где-то в середине договора и на него не обращают внимания», - Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финрынку, 18 января

Сейчас каждый оператор работает по собственным правилам. Например, кошелек «Рапида» становится неактивным через год. Весь остаток средств списывается в пользу оператора через две недели после признания неактивным. По кошельку Qiwi плата взимается после 180 дней неактивности по 10 руб. в день, вплоть до обнуления счета. Если на счете более 4,5 тыс. руб., комиссия выше. В «Яндекс.Деньгах» кошелек признается неактивным через два года, комиссия составляет 270 руб. в месяц. WebMoney Transfer и PayPal комиссии не взимают.

Таким образом, наиболее ощутимо меморандум скажется на Qiwi-банке, выступающем оператором кошельков «Рапида» и Qiwi. Но там заявили о готовности подписать меморандум. «Мы, безусловно, поддерживаем инициативу регулятора,— отметили там.— Установление указанного срока и комиссии в меморандуме считаем сбалансированными для рынка и улучающими положение клиента по сравнению с существующей практикой». Также в компании обещают сделать информацию о тарифах более наглядной и готовы предоставить «как минимум четыре различных способа получения уведомлений о списании комиссии». Сейчас информация о тарифах указана лишь в рамках публичной оферты.

В «Яндекс.Деньгах» "Ъ" также подтвердили подписание меморандума, заверив, впрочем, что не планируют «ухудшать условия, поднимая плату до одобренных отраслью 10 руб. в день и списывая ее раньше, чем сейчас». «В плане информирования о тарифах и двойного уведомления о начале начисления комиссий требования уже выполняются»,— подчеркнули в «Яндекс.Деньгах». Сейчас эта информация находится в разделе «Тарифы НКО» и выделена шрифтом другого цвета.

Однако эксперты не считают меморандум бессмысленным, отмечая его необходимость, даже если «лишь один игрок выбивается из общей картины, меморандум нужен». Как минимум, поясняет глава АБ «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго, документ важен для новых игроков.

Вероника ГОРЯЧЕВА