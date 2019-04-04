04.04.2019 09:10 522

Президент России Владимир Путин поручил бороться с теневым оборотом на рынках, об этом сообщил «Интерфакс» . По данным агентства, документ датирован еще концом февраля. Что могло случиться после этого поручения и что еще может произойти?

Видимо, вот как все было. Эльвира Набиуллина, как сейчас сообщает «Интерфакс», еще в конце января написала письмо Путину — про серый импорт, про обналичку, про вывод средств за рубеж через российские оптовые рынки. Через месяц президент поручил правительству и ФСБ проработать меры по борьбе.

Проработали. Через пару недель в крупнейших московских центрах — «Садовод», ТЦ «Москва» и «Фуд Сити» — прошли обыски. По версии ЦБ, схема работает так. Из Китая и Вьетнама товары идут в Киргизию и Казахстан. Первая страна — член ЕАЭС, вторая и вовсе в Таможенном союзе. Оттуда товары везут в Россию, причем таможенные данные между всеми странами расходятся. Ситуацию комментирует председатель Коллегии адвокатов Москвы «Инконсалт» Алексей Кирсанов:

Алексей Кирсанов

председатель Коллегии адвокатов Москвы «Инконсалт»

«Товар, который стоит, образно говоря, 100 долларов, ввозится и декларируется по 5-10 долларов. А здесь, на внутреннем рынке, он уже реализуется за свою реальную стоимость, в результате чего и возникает эта серая разница. С одной стороны, это неучтенный товар, а с другой стороны, это достаточно большое количество наличности, которое, в общем, тоже необходимо «выгонять» за рубеж, чтобы оплачивать контракты новых и новых партий ширпотреба».

Товары приезжают на крупные рынки. За них рассчитываются наличными, которые продавцы увозят за рубеж. Кэш — король рынков, карты там обычно не принимают. В лучшем случае используют «Сбербанк онлайн», но по большому счету это все те же наличные — получил перевод, снял в банкомате. То есть рынки наполнены живыми деньгами. Кассы? Они, конечно, найдутся, если оперативники потребуют, но в реальности их не используют. По этой причине так любят наличные и в ресторанах, которые закупают на рынках свежие продукты, рассказывает московский повар Андрей:

«Обычно ты идешь и снимаешь в банкомате. При желании выбить чек — у кого-то где-то стоит касса, они побегут и выбьют вам этот чек, если он вам нужен. Не кассовый, а просто товарный чек, с печатью. То есть на ИП, там, «Рашид Ободулов». Выбьют этот чек, напишут «картошка, 3 кг» и поставят печать. Как у нас, «искусство в массы — деньги в кассу». Никак не контролируется, я уверен. Я думаю, что там все кому-то, как положено, откатили где-то».

Тем не менее первая волна проверок уже прошла, и явно будет вторая, потому что в письме Набиуллиной про серый импорт и так далее перечислены еще восемь рынков и баз в разных точках страны.

Например, новосибирский оптово-розничный центр «Дружба». Business FM позвонила женщине, которая продает на этом рынке обувь, пересказала статьи в СМИ.

— Были какие-то проверки в последнее время, участились, может быть?

— Не знаю ничего, нормально все. Вообще ничего, все как было, так и есть.

— Могут, в общем-то, дойти до рынка. Не могут, а дойдут, потому что «Дружба» озвучена в списках.

— Ну, дойдут — значит дойдут. Проблема-то в чем?

— Проблема в том, что пытаются выявить серый нал, серый импорт, проблема в этом.

— Какие в «Дружбе» серые схемы? Во всяком случае, не в розничной торговле. Во всяком случае, не в «Дружбе».

Но, возможно, один из главных кандидатов, который может скоро ждать гостей, это питерская Софийская овощная база. Тут еще важен бэкграунд. Она принадлежит семье Таймураза Мисикова. До сих пор широкой общественности была знакома его дочь, столичный дизайнер Фатима Мисикова. Ее имя всплывало вокруг конфликта с рестораном Elements : легендарная перестрелка на Рочдельской улице, дело Шакро Молодого и генералов Следственного комитета.

Но вернемся на базу. Радиостанция позвонила одному из арендаторов, компании «Фруктовиков». Мужчина, взявший трубку, был спокоен.

— Нормальная, спокойная обстановка. Официальный белый бизнес, поэтому проблем нет.

— А насколько часто проверки проходят?

— Периодически.

— Что выясняют?

— Не рассказывают они, что ищут.

— А вот то, что я до вас донесла, эта информация, что будут проверять сейчас, в том числе Софийскую овощную базу. Вы слышали об этом что-нибудь?

— Нет, не слышал.

Спокойствие, видимо, объясняется тем, что обыски на этой базе проводились не раз, как и на других рынках из списка Набиуллиной. Границы открыты, а к каждому продавцу-мигранту безналичный терминал клеем не приклеишь. Система может прогнуться, но пока не ломается.

Михаил САФОНОВ

