Определение пенсионного возраста является прерогативой законодателя, тем самым Конституция России «не исключает возможности изменения пенсионного возраста». Об этом говорится в определении Конституционного суда России.

В декабре группа депутатов КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР обратилась в Конституционный суд с обжалованием положений ст. 4 и 7 закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда. Также он противоречит ст. 55 Конституции России, «так как умаляет и ухудшает неконституционные права нетрудоспособных граждан на назначение им социальной пенсии по старости».

Депутаты в запросе указали, что финансовую устойчивость пенсионного страхования следовало обеспечить не повышением пенсионного возраста, а введением прогрессивной шкалы подоходного налога и частичным сокращением доходов наиболее обеспеченных слоев населения.

«Принятие решения о пенсионном возрасте основывалось на экспертно-аналитической проработке данного вопроса; мнения же о целесообразности и последствиях такого решения, действительно, были и остаются различными», — говорится в определении суда.



Государство, проводя социально-экономическую политику, обязано принимать в расчет «материальные ресурсы, необходимые также для выполнения иных конституционно значимых задач и защиты других конституционных ценностей в условиях актуальных и потенциальных рисков и вызовов». Такой подход не может рассматриваться как ставящий под сомнение принцип народовластия, уверены в суде, так как органы госвласти принимают законы в интересах россиян, «даже если правотворческие намерения не получают поддержки значительной части граждан».

При этом парламентское большинство рискует утратить поддержку электората и доверия избирателей из-за возможных негативных последствий после повышения пенсионного возраста, напомнили в суде.

Президент Владимир Путин в октябре прошлого года подписал закон о пенсионной реформе, предусматривающей поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением власти за последнее десятилетие. «Все понимали, что такого рода решения не прибавляют популярности власти, но это выстраданное решение», — говорил глава кабмина. «Если мы будем в экономике делать только все, что нам нравится, то, скорее всего, превратимся в отсталую и очень слабую страну», — отмечал он.

Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной реакцию россиян на пенсионную реформу. «Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и, несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», — заявлял Силуанов. По его словам, параметры пенсионной системы, которая сложилась еще в середине XX века, требовали доработки.

Григорий ДУБОВ