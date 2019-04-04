04.04.2019 09:30 479

Частные инвесторы замедлили уход из розничных паевых фондов на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. В марте российские ПИФы потеряли меньше 600 млн руб., что является минимальным результатом с ноября. При этом растет число компаний, которым удается фиксировать положительные результаты. Это позволяет рассчитывать, что уже в ближайшие месяцы интерес к инвестиционным продуктам управляющих компаний может восстановиться.

В марте российские пайщики заметно снизили продажи паевых фондов. По данным Investfunds, чистый отток средств из открытых паевых фондов не превысил 600 млн руб. Хотя минувший месяц оказался пятым месяцем подряд, когда розничные ПИФы фиксировали чистый вывод средств (за этот период — более 7 млрд руб.), минувший результат оказался в 2,7 раза ниже оттока, зафиксированного в феврале. Традиционно основной объем средств был выведен из фондов, инвестирующих в облигации,— свыше 2,1 млрд руб. Однако это минимальные потери сегмента с октября 2018 года и на треть ниже показателя февраля.

Снижение оттоков связано с робким восстановлением спроса инвесторов на фоне положительной динамики котировок ценных бумаг, которая наблюдается на рынке. «Фонды облигаций показывают хорошую динамику в первые месяцы года, и люди снова обращают на них внимание. Но пока осторожно»,— отмечает управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Василий Илларионов. По данным Investfunds, с начала года консервативные фонды принесли 2,5–4% дохода, что сопоставимо с показателем первого квартала прошлого года. «Да, привлечение небольших розничных клиентов в паевые фонды с начала года растет, но этот рост компенсируется оттоком действующих пайщиков, часть которых переходит в стратегии доверительного управления»,— отмечает начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константин Кирпичев.

Некоторым компаниям удалось показывать приток средств розничных инвесторов. Лидером привлечения остается «ВТБ Капитал Управление активами», в марте компания привлекла в розничные ПИФы почти 2,2 млрд руб. Эта аномалия может быть связана с небольшими в сравнении с рынком продажами со стороны действующих клиентов, поскольку компания начала активную продажу инвестиционных продуктов только в середине прошлого года. «Целевой ориентир для среднестатистического клиента, как правило, три года, так как именно после этого срока он получает право на инвестиционный налоговый вычет. С данной налоговой льготой паевые фонды показывают большую эффективность на длительных сроках инвестирования»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. Высокие результаты удается сохранить компаниям, активно работающим с состоятельными частными инвесторами. По итогам марта «Альфа-Капитал» привлекла свыше 900 млн руб. По словам гендиректора компании Ирины Кривошеевой, 30% средств пришло со стороны действующих клиентов, 70% обеспечили новые инвесторы. «Благодаря большему инвестиционному опыту состоятельные инвесторы быстрее реагируют на изменение конъюнктуры»,— отмечает госпожа Кривошеева.

При этом в ближайшие месяцы участники рынка ожидают дальнейшего восстановления спроса на розничные фонды. «Во втором квартале сохранится еще некоторая инерционность массового инвестора. Но затем они вновь обратят внимание на инструменты с доходностью, альтернативной депозитам»,— считает Ирина Кривошеева. По словам Константина Кирпичева, при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры уже в третьем квартале пайщики могут увидеть доходность за двенадцать месяцев на уровне 8–10%. Поддержит интерес к ПИФам снижение ставок по вкладам. «Как и ожидалось, всплеск доходности депозитов был сезонным. Это тоже будет способствовать интересу людей к рынку доверительного управления»,— отмечает господин Илларионов.

Виталий ГАЙДАЕВ