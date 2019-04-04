04.04.2019 09:40 489

Как стало известно "Ъ", громкое уголовное дело об особо крупных хищениях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи может пополниться новым эпизодом. Проведенная Главной военной прокуратурой (ГВП) проверка установила, что обвиняемые по делу экс-руководители аффилированного с военным ведомством ОАО «Воентелеком» помимо уже вмененных им хищений на 460 млн руб. при поставках маршрутизаторов секретной связи еще и завысили на 275 млн руб. стоимость телекоммуникационного оборудования.

По данным источника "Ъ", прокурорская проверка установила, что в 2013 году «Воентелеком» заключил с Минобороны долгосрочный контракт на оснащение военных объектов телекоммуникационным оборудованием. ОАО привлекло к проекту близкие к его руководителям АО «НИИ "Масштаб"» и ЗАО «ИВК», которые, по версии проверяющих, существенно завысили стоимость проведенных работ и материалов. Более того, и сама продукция, считает военный надзор, оказалась «не соответствующей оговоренным в контракте техусловиям». За четыре года сотрудничества руководители «Воентелекома» и аффилированных с ним компаний, по мнению проверяющих, нанесли Минобороны ущерб в размере более 275 млн руб.

Материалы проверки, как сообщил собеседник "Ъ" в ГВП, были переданы для принятия процессуального решения в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР). Если там сочтут выводы проверяющих обоснованными, расследуемое сейчас ГВСУ громкое уголовное дело о совершенных через «Воентелеком» аферах пополнится новым эпизодом, а его фигуранты из числа бывших руководителей компании получат дополнительные обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отметим, что и все ведущееся сейчас расследование началось с такой же прокурорской проверки, проведенной в прошлом году. Надзорщики тогда заинтересовались несколькими заключенными между Минобороны и «Воентелекомом» крупными контрактами, связанными с переводом военной связи с аналоговой на цифровую в рамках все той же госпрограммы. Проверяющих, например, удивила стоимость поставленных для обеспечения секретной и специальной связи маршрутизаторов — каждый прибор, рыночная стоимость которого составляет порядка 350 тыс. руб., обошелся военному ведомству в 1 млн руб. Завышенной, по мнению проверяющих, оказалась и стоимость услуг по так называемому авторскому надзору за установкой оборудования и отладкой его программного обеспечения.

Итогом проверки стало возбуждение в ГВСУ уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — о хищении средств Минобороны. Следствие установило, что дорогостоящие маршрутизаторы, заявленные генподрядчиком как продукция отечественной промышленности, на самом деле завозились из Китая через Казахстан. Контрагенты же «Воентелекома» просто дополняли их российским чипом шифрования, переклеивали на аппаратах ярлыки и подменяли документацию, выдавая таким образом запрещенный для поставок в Минобороны импорт за собственные авторские разработки.

Подсчитанный следствием ущерб от сотрудничества оборонного ведомства с «Воентелекомом» оказался впечатляющим — только на двух госконтрактах по оцифровке связи, заключенных в апреле 2012 и ноябре 2014 годов, Минобороны потеряло около 460 млн руб. По результатам начатого расследования в начале декабря прошлого года ГВСУ провело масштабные обыски в офисах «Воентелекома». При этом были задержаны и арестованы по обвинению в особо крупном мошенничестве тогдашний замдиректора фирмы Олег Савицкий, курировавший контракт по оцифровке, и предполагаемый автор аферы с переделкой маршрутизаторов, бывший советник гендиректора «Воентелекома» Дмитрий Семилетов. Кроме того, под домашний арест была заключена гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина, выполнявшая работы по оцифровке военной связи на субподряде у «Воентелекома».

Между тем, оценив изъятую при обысках бухгалтерскую документацию фирмы, ГВСУ установило, что сам «Воентелеком» получил на госконтрактах «всего» порядка 10 млн руб. Основная же часть незаконной прибыли распределилась между привлеченными генподрядчиком фирмами-посредниками. Обе они оказались так или иначе связаны с гендиректором «Воентелекома» Александром Давыдовым. Например, выяснилось, что в фирме-поставщике маршрутизаторов, ООО «Эмзиор», заработавшей на контрактах с Минобороны более 200 млн руб., трудятся бывшие подчиненные господина Давыдова из АО «НИИ "Масштаб"», которое бизнесмен возглавлял до своего перехода в «Воентелеком». Еще один посредник, ООО «Эмзиор технолоджи», заявленный в контракте как владелец интеллектуальной собственности на поставляемое оборудование и получивший «авторские» отчисления в размере 40 млн руб., вообще работал под руководством сестры господина Давыдова Ольги.

Привлекать к ответственности родственников и бывших коллег Александра Давыдова ГВСУ не стало, а вот самого бизнесмена задержали через три недели после обысков в «Воентелекоме» и определили по решению суда в СИЗО с соответствующими обвинениями.

Весной этого года признали вину и согласились на сотрудничество со следствием господа Семилетов и Савицкий. За это ГВСУ походатайствовало перед судами об их досрочном освобождении из СИЗО и переводе под домашние аресты. Коммерсантам суды разрешили даже гулять на «прилегающей к месту жительства территории», экс-помощнику гендиректора по два часа, а бывшему заместителю — по три часа в день. При этом госпожа Ильина, просрочившая время возвращения с прогулки, наоборот, угодила из-под домашнего ареста в СИЗО, однако затем и ее вернули домой.

Благодаря показаниям раскаявшихся следствию удалось установить, что предполагаемые мошенники пользовались особой благосклонностью бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александра Оглоблина. Генерал-майор подписывал сомнительные контракты и расплачивался с поставщиками, выполняя по поручению своего ведомства функции заказчика модернизации. Соответственно, в минувшем мае к группе уже арестованных и обвиняемых вероятных мошенников из числа гражданских присоединился генерал Оглоблин.

Стоит отметить, что в связи с масштабностью и особой сложностью расследуемого уголовного дела «Воентелекома» сроки разбирательства по нему были продлены руководством ГВСУ до конца 2018 года. За оставшееся время, как полагает близкий к следствию источник "Ъ", состав обвиняемых может быть пополнен действующими чиновниками Минобороны. Следствие не исключает, что высокопоставленные военные могли получать за свои «услуги» откаты от обвиняемых коммерсантов. Если финансовую заинтересованность участников госпрограммы по модернизации армейской связи со стороны Минобороны удастся доказать, обвинения они получат уже не за мошенничество, а по более тяжкой ст. 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки.

При этом в третьем эпизоде громкого дела у следователей могут возникнуть определенные проблемы. Его главными фигурантами, по версии надзора, должны стать господа Давыдов и Савицкий, уголовное преследование которых ведется раздельно, так как последний заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а снова объединять дела в ГВСУ вряд ли станут.

Адвокаты фигурантов расследования от комментариев воздержались, сославшись на то, что о предполагаемом новом эпизоде им ничего не известно.

Сергей МАШКИН, Николай СЕРГЕЕВ