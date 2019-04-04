04.04.2019 09:50 477

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров. В текущей версии законопроекта, о которой писал РБК, датой вступления нововведений в силу указан 2020 год.

Соответствующая договоренность была достигнута на совещании у Силуанова, в котором приняли участие представители бизнес-ассоциаций, Минфина, Минэкономразвития, Счетной палаты, Госдумы и Совета Федерации. «Таким образом, налогоплательщики и налоговые органы должны получить достаточно времени для того, чтобы адаптироваться к новым условиям», — отметил Лавров. Пакет поправок планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Минфин планирует перенести в Налоговый кодекс утилизационный, экологический и курортный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, сборы с грузовиков по системе «Платон» и с операторов связи.

Как правительство и бизнес делают неналоговые платежи налоговыми

В России свыше 70 сборов, которые регулируются разрозненными отраслевыми актами. Изначально навести порядок с квазиналоговыми платежами просил бизнес, который выступал за их кодификацию в отдельном документе.

Однако Минфин предложил перенести неналоговые платежи в Налоговый кодекс. Инициатива вызвала сопротивление бизнеса, так как ответственность за нарушение Налогового кодекса серьезнее — штрафы, пени, аресты счетов и уголовная ответственность за неуплату в крупном размере. По мнению четырех крупнейших бизнес-объединений, которые написали письмо президенту Владимиру Путину, платежи должен регулировать отдельный рамочный закон. Торопиться с переносом налоговых платежей в НК не нужно, говорил глава РСПП Александр Шохин в ходе встречи крупного бизнеса с Путиным.

Согласно последней версии от 1 апреля, законопроект должен был вступить в силу с 2020 года. Впрочем, директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская уже допускала перенос реформы. «Спешки у нас никакой нет. Было бы, наверное, хорошо, если бы с 2020 года получилось что-то сделать. Но если по объективным причинам придется перенести вступление в силу с 2021 года, это не будет какой-то глобальной проблемой», — отмечала Лебединская на Налоговом форуме Торгово-промышленной палаты в ноябре.

Другие корректировки

Минфин подготовит поправки в Бюджетный кодекс, чтобы сохранить целевое расходование поступлений платежей, заявил Лавров. Предприниматели ранее высказывали недовольство тем, что в результате реформы деньги будут поступать в «общий котел» бюджета, тогда как сейчас, например, утилизационный сбор поступает на отдельный счет и идет напрямую на экологические проекты.

Силуанов на совещании также поддержал просьбу бизнеса ввести мораторий на штрафы за нарушения касательно этих платежей. Переходный период в последней редакции законопроекта предполагает, что штраф за неуплату экологического налога и утилизационного сбора составит 10% от суммы неуплаты вместо 20% (по нынешнему законодательству). Кроме того, будет введен мораторий на уголовную ответственность за неуплату в отношении пяти платежей, его срок составит десять лет.

Минфин намерен совместно с ФНС доработать механизмы взимания платежей, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес, добавил Лавров.

Ольга АГЕЕВА