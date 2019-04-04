04.04.2019 10:10 481

Первый квартал на рынках был динамичным. Например, американские акции прибавили около 15%, если судить по индексу S&P 500. Рубль заметно окреп. Доллар от пиковых значений конца декабря потерял 6%, а евро — 8%.

Но больше всего отличилась нефть. За три месяца она подорожала почти на 40%. И весьма вероятно, что рост продолжится, считает портфельный менеджер Александр Крапивко:

Александр Крапивко

портфельный менеджер

«Там маниакально-депрессивное состояние, когда в депрессивном состоянии все валилось 25 декабря в два раза без малого, а сейчас выросло на 30% и вырастет еще, потому что все фундаментальные показатели за то, что нефть будет выше. А учитывая то, что сейчас спекулянты закрыли короткие и усиленно наращивают длинные позиции, я думаю, что рост продолжится».

Дивидендная доходность российских акций остается на впечатляющих уровнях. Вопрос в том, будут ли эти бумаги расти в цене. Например, одна из самых распространенных рекомендаций инвестдомов — покупка акций «Сургутнефтегаза»: дивидендная доходность — около 18%, но котировки с начала года фактически не изменились. Хотя индекс РТС за квартал прибавил 15%.

Большинство владельцев инвестсчетов сравнивают рыночную доходность как минимум с депозитом. За этот квартал рублевый депозит принес бы около 1,75%. А вот те, кто в начале года купил валюту и в конце марта от нее избавился, оказался в убытке, при том что валютные инструменты — российские еврооблигации — оказались хорошей инвестицией в этом квартале, особенно если результат не переводить в рубли, отмечает инвестбанкир, президент финансовой группы WhiteStone Александр Просвиряков:

Александр Просвиряков

инвестбанкир, президент финансовой группы WhiteStone

«Депозиты всегда дают меньше, чем ОФЗ. Всегда. И учитывая то, что ОФЗ безналоговые, нет смысла вообще в депозиты размещаться. Если смотреть на долларовые бумаги, то, в первую очередь, хорошо выросли российские евробонды, бумаги российских эмитентов, номинированные в долларах, даже суверенные: взять наиболее популярный выпуск, «Россия-28», который вырос со 159 до практически 162. Рост был только тела, не говоря о том, что у него купон 12,75. Я думаю, что в ближайшее время роста не будет, я жду коррекцию на рынке долговых долларовых инструментов».

А 3 апреля в лидеры роста вышли акции группы ПИК, прибавившие 2,8%.

Надежда ГРОШЕВА

