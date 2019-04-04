04.04.2019 10:20 607

Налоговики завершили реформу контроля за крупнейшими компаниями. Теперь инспекции будут администрировать вдвое больше компаний и смогут находить схемы ухода от налогов у целых отраслей.



Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками, которая началась еще в конце 2017 года, сообщают «Ведомости». Теперь налоговые инспекции, специализирующиеся на конкретных отраслях, будут администрировать вдвое больше компаний, чем раньше.

Что изменилось

До реформы под надзор федеральных инспекторов попадали все компании с доходом от 20 млрд рублей, таких было около двух тысяч. Теперь круг ответственности инспекторов будет уже: они будут контролировать лишь наиболее крупных игроков, годовой доход которых превышает 35 млрд рублей. Под надзором будут компании в восьми отраслях: это агропромышленность и розничные сети, добыча и переработка сырья, международные и транснациональные компании, нефтегазовый сектор, производство и строительство, финансовый рынок, цифровая экономика, энергетика и коммуникации.

Менее прибыльными представителями рынка займутся 12 новых межрайонных инспекций, которые создаются в разных городах. Они будут администрировать компании с доходом от 10 млрд рублей. По подсчетам ФНС, таких тоже около двух тысяч.

Реформа должна помочь находить риски, которые характерны для отраслей и компаний со схожими бизнес-моделями, цитируют «Ведомости» представителя ФНС. Служба надеется, что новая структура позволит снизить административную нагрузку на бизнес и повысит его налоговую прозрачность.

Что говорят эксперты

Большинство опрошенных газетой специалистов считают, что после реформы ФНС станет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли. Это поможет службе более жестко взимать налоги, полагают эксперты.

После реформы ФНС станет меньше неопределенности и необоснованных претензий, считает партнер EY Алексей Нестеренко. Спорные вопросы с инспекторами можно будет решить до проверки, так как они будут разбираться в особенностях бизнеса, отметил финансовый директор «О'кей» Константин Арабидис.

В свою очередь партнер Taxology Алексей Артюх предупреждает: любое изменение – встряска для компаний, и бизнесу есть о чем беспокоиться. Член экспертного совета Торгово-промышленной палаты Максим Хвалибов опасается, что нарушения в одной отдельной компании могут привести к проверкам во всей отрасли. ФНС утверждает, что такое возможно, но если выявленное нарушение посчитают типичным для целой системы.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

