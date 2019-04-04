Рубль малоподвижен утром четверга с учетом более-менее стабильных мировых рынков, хотя текущее смещение части ЕМ-валют на отрицательную территорию начинает отражаться и на российской валюте.
Участники рынка держат в голове санкционную тематику, однако ее лишь вербальное влияние, без введения новых реальных ужесточений, сейчас оказывает минимальный негативный эффект на котировки рубля и рублевых активов.
К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,29, и рубль теряет 5 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.
К евро рубль теряет шесть копеек, дешевея до отметки 73,35.
На форексе среди сырьевых и развивающихся валют начинает преобладать отрицательная динамика, хотя в целом остаются предпосылки для оптимизма и спроса на риск.
В частности, инвесторы ждут заключения торговой сделки между США и Китаем, но с другой стороны, подобный исход переговоров уже во многом учтен в текущих котировках.
В фокусе внимания — выходящие в пятницу официальные данные о занятости и безработице в США за март, важные с точки зрения оценки дальнейших шагов ФРС по изменению или сохранению текущего уровня процентных ставок.
Пара евро/доллар торгуется сейчас у отметки $1,1237, показывая минимальные изменения.
Цены на нефть умеренно дешевеют, оставаясь вблизи многомесячных максимумов, баррель Brent оценивается в $69,07, теряя треть процента с начала дня.
Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ