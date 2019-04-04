Рубль малоподвижен, тяготея к минусу с оглядкой на валюты-аналоги

04.04.2019 11:00 439

Рубль малоподвижен утром четверга с учетом более-менее стабильных мировых рынков, хотя текущее смещение части ЕМ-валют на отрицательную территорию начинает отражаться и на российской валюте.

Участники рынка держат в голове санкционную тематику, однако ее лишь вербальное влияние, без введения новых реальных ужесточений, сейчас оказывает минимальный негативный эффект на котировки рубля и рублевых активов.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,29, и рубль теряет 5 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

К евро рубль теряет шесть копеек, дешевея до отметки 73,35.

На форексе среди сырьевых и развивающихся валют начинает преобладать отрицательная динамика, хотя в целом остаются предпосылки для оптимизма и спроса на риск.

В частности, инвесторы ждут заключения торговой сделки между США и Китаем, но с другой стороны, подобный исход переговоров уже во многом учтен в текущих котировках.

В фокусе внимания — выходящие в пятницу официальные данные о занятости и безработице в США за март, важные с точки зрения оценки дальнейших шагов ФРС по изменению или сохранению текущего уровня процентных ставок.

Пара евро/доллар торгуется сейчас у отметки $1,1237, показывая минимальные изменения.

Цены на нефть умеренно дешевеют, оставаясь вблизи многомесячных максимумов, баррель Brent оценивается в $69,07, теряя треть процента с начала дня.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ