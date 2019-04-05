05.04.2019 08:10 405

Меморандума о снижении комиссий за эквайринг, который планировалось подписать до конца марта, не будет, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил эту информацию. Свои подписи в документе отказались ставить ритейлеры, так как в предложенном варианте был проигнорирован широкий спектр товаров и услуг, для которых необходимо снижать комиссии. Пока Центробанк ограничился лишь тем, что направил в правительство письмо с предложением уменьшить ставки для ряда социальных продуктов и крупных покупок. По всем остальным группам товаров стороны будут достигать компромисса в ручном режиме. Такой формат диалога окажется малоэффективным, полагают эксперты. По их мнению, для того чтобы произошли существенные перемены, регуляторы рынка — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центробанк (ЦБ) — должны ускорить переговоры между участниками рынка.

Недоговороспособны

Официальные соглашения о снижении комиссий за эквайринг заключаться не будут, планировавшийся ранее меморандум не подписан, заявил Алексей Войлуков.

— Мы предполагаем, что постепенно удастся прийти к компромиссу и урегулировать дальнейшие действия и ставки комиссий. Также пока мы не ожидаем появления какого-либо внешнего куратора, который бы контролировал исполнение обязательств участниками рынка, так как совместная работа ведется на добровольных началах, — заявил он.

В пресс-службе ЦБ на вопрос «Известий», поддерживают ли в регуляторе отказ от единого меморандума, сообщили, что вместо него Банк России организовал обсуждение подходов к снижению эквайринговых комиссий между всеми заинтересованными сторонами. Оно будет происходить на площадке АБР, а в качестве первого шага межотраслевой рабочей группой уже было согласовано снижение комиссий в социальном сегменте (образование, здравоохранение, аптеки), а также для крупных покупок (автомобили и недвижимость).

Меморандум не был подписан, потому что стороны так и не смогли выработать компромиссный вариант. Как рассказал «Известиям» Сергей Беляков, остаются нерешенными те проблемы, о которых говорили ритейлеры: высокая ставка эквайринга при покупках бытовой техники и электроники, продукции легкой промышленности, товаров для отдыха, спорта и туризма, а также при интернет-торговле.

Договоренность о том, что этот документ с правилами игры будет подписан в конце I квартала, была достигнута всеми участниками рынка, ведомствами и регулятором 1 марта на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Однако его представитель Илья Джус заявил «Известиям», что согласовать все интересы в рамках единого общего меморандума за такой короткий срок не представлялось возможным. ЦБ консолидировал согласованные предложения по снижению ставок и направил их в правительство, поэтому формально поручение можно считать выполненным. Однако так как в список не вошел ряд пожеланий ритейла, работа будет продолжена, отметил он.

В пресс-службе ФАС «Известиям» сообщили, что позиция службы была направлена в ЦБ и включала в себя предложения о снижении размеров межбанковской платы в отдельных социально значимых сферах. В платежной системе «Мир» рассказали «Известиям», что также направили предложения по снижению интерчейнджа (комиссия, которую кредитные организации, участвующие в обслуживании карт, выплачивают друг другу в процессе совершения операций. — «Известия») в социальной сфере, а также при крупных покупках. В Минпромторге, а также в пресс-службах MasterCard и Visa не ответили на вопросы «Известий» об их предложениях по регулированию комиссий за эквайринг.

На «честном купеческом»

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что переход к неформальному диалогу может существенно отсрочить конкретные шаги по снижению комиссий. Представители финансового сектора не захотят добровольно жертвовать своими доходами, уверен председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финрынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. В их интересах перевести обсуждение в затяжной режим и постараться максимально дольше сохранить нынешние ставки.

Комиссии за эквайринг могут достигать 5% за трансакцию, говорил ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Тогда как в Европе плата обычно составляет 0,2–0,3%. По словам директора по развитию корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития Елены Сорвиной, в среднем на рынке эквайринга ставки составляют 1,5–2%.

Если правила определяет узкий круг игроков, то договориться с ними о снижении цены всегда крайне сложно, добавил профессор РАНХиГС Сергей Хестанов. Впрочем, по мнению Сергея Белякова из АКОРТ, отказ от консолидированного документа и переход к пошаговой выработке решений не ставит крест на оперативном достижении договоренностей по эквайрингу. Однако необходимо, чтобы результаты обсуждений на площадке АБР оперативно мониторил Центробанк.

Эксперты также считают, что без вмешательства государства, хотя бы в сравнительно мягкой форме, достичь компромисса сторонам не удастся.

— Никакое «честное купеческое» не будет работать, если его не проконтролирует регулятор, — уверен Владимир Гамза. По его мнению, ЦБ должен форсировать переговоры, иначе глобальных изменений ставок комиссий в обозримом будущем не произойдет.

Не только Центробанк, но и ФАС должна более четко обозначить свою позицию, согласен Сергей Хестанов. Без их вмешательства компромисс будет достигаться очень долго.

Вопрос снижения комиссий за эквайринг в публичном поле обсуждается с конца прошлого года. Он даже выходил на уровень президента. Владимир Путин назвал ставку за безналичные платежи «квазиналогом» и поручил правительству разобраться с этим вопросом.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

