05.04.2019 08:20 496

В Госдуму внесен законопроект , касающийся завершения строительства проблемных объектов.

В частности, документом определяется, кому достанется квартира, а кому компенсация, если недвижимость была продана застройщиком несколько раз. "Квартиру получат люди, чей договор долевого участия (ДДУ) зарегистрирован первым в едином государственном реестре прав (ЕГРН), денежное возмещение получает тот, чей ДДУ зарегистрирован позже", — сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Законопроектом предлагается передать ранее уплаченные застройщиком страховые премии в компенсационный фонд. Это станет дополнительным источником финансирования завершения строительства долгостроев.

Также регионам дадут право создавать некоммерческие организации с целью завершения проблемных объектов. "Мы наделяем регионы правом создания НКО в форме фонда, который будет заниматься достройкой проблемных объектов. Мы четко прописываем, что источниками финансирования завершения строительства должны являться средства компенсационного фонда, средства федерального и регионального бюджетов, а также муниципалитетов", — отметил Николаев.

Разработанный документ делает новый механизм финансирования долевого строительства доступным для семей с детьми. "Уточняется порядок использования средств материнского капитала. У людей появится возможность направлять его, на приобретение строящегося житься через счета эскроу", — пояснил Николаев.

Ирина ЖАНДАРОВА