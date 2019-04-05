05.04.2019 08:40 382

Alibaba Group отказалась от монополии китайских продавцов и производителей на своей глобальной площадке AliExpress. Как рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев, в ближайшее время глобальный (то есть с возможностью продажи по всему миру) маркетплейс откроется для российских продавцов.

До недавнего времени площадка торговала по всему миру (за исключением Китая) только товарами китайского производства. В Китае при этом сам AliExpress не работает — вместо него используется площадка Tmall. Впервые ограничения для производителей из других стран были сняты в ноябре 2018-го: тогда для пользователей по всему миру стали доступны товары из Турции, после того как китайский холдинг приобрел местный маркетплейс Trendyol. Сейчас, по словам представителя AliExpress, завершаются переговоры еще с несколькими сетями, в том числе из Италии и Испании, на предмет вывода их продукции на глобальную площадку AliExpress.

По словам Пантелеева, AliExpress уже начал тестировать систему доступа российских товаров: для этого компания должна быть зарегистрирована на локальной площадке Tmall (ориентирована на сделки внутри страны). «После регистрации при желании продавца система позволит размещать его товар на глобальном AliExpress», — поясняет он.

Сейчас на российском Tmall представлено более 300 продавцов, включая как крупные сети (детские товары «Кораблик», Lucky child, одежда Modis, техника KitFort и Vitek), так и небольшие компании, из которых половина — это российские производители. В AliExpress рассчитывают, что автоматизированная система поможет значительно увеличить количество партнеров площадки и ее оборот, так как процесс регистрации станет проще и быстрее. На глобальном AliExpress, по словам представителя платформы, «несколько сотен тысяч продавцов» (точное количество компания не раскрывает). По данным SimilarWeb, aliexpress.com сейчас входит в тридцатку самых популярных интернет-сайтов в мире и занимает третье место в категории «покупки», уступая только американским Amazon и eBay.

Александра ПОСЫПКИНА, Ольга ДУБРАВИЦКАЯ

При участии: Ирина ПАРФЕНТЬЕВА