05.04.2019 08:50 639

Согласно плану Минтруда, уже в нынешнем году число россиян, живущих за чертой бедности, должно сократиться с 19,3 млн до 15,3 млн человек. А к 2024 году их и вовсе станет вдвое меньше, следует из документов министерства, с которыми ознакомились «Известия». В ведомстве отказались рассказать о методике расчетов, которая помогла сделать столь оптимистичные прогнозы. Однако сообщили, что эффект должны дать индексация пенсий, заключение социальных контрактов и трудоустройство матерей с детьми до шести лет. При этом только на реализацию механизма соцконтрактов потребуется выделить из бюджета минимум 250 млрд рублей. У экспертов планы чиновников вызывают сомнения: по их мнению, настолько радикально снизить число малоимущих удастся лишь на бумаге.

Снижение по плану

Доля граждан, живущих за чертой бедности, может сократиться до 10,5% с нынешних 13,2%, следует из плана-графика мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия». Речь идет о снижении числа малоимущих с 19,3 млн до 15,3 млн человек (то есть на 20%) за год.

В следующем году в разряд бедных, согласно документу, попадет не больше 10% россиян. До 2024-го этот показатель будет ежегодно снижаться до 9,5%, 8,5%, 7,7% и 6,6% соответственно, следует из планов министерства.

В ведомстве не ответили на вопрос «Известий», какова была методика расчета. Но сообщили, что число бедных снизится благодаря индексации выплат, ежегодному увеличению страховых пенсий выше инфляции, повышению минимальных зарплат в соответствии с ростом прожиточного минимума и заключению социальных контрактов — их, планируют чиновники, к 2024 году подпишут до 35% малоимущих.

Социальный контракт подразумевает, что гражданин или семья получают деньги при условии устройства на работу, переобучения на другую профессию или открытия собственного дела. Практика показывает, что через год после заключения договора из-за черты бедности выходит половина семей.

В 2017 году единовременная выплата по соцконтракту в среднем составляла 36,8 тыс. рублей. Если их планируется заключить с 35% бедняков (это 6,7 млн человек от нынешнего числа малоимущих — 19,3 млн), только на это потребуется более 250 млрд рублей. Официальных цифр, какими будут расходы государства по этой статье, пока нет. Известно лишь, что каждый регион определяет сумму самостоятельно.

Акцент в работе по снижению бедности чиновники хотят сделать на помощи семьям с детьми, которые составляют основную часть бедных, уточнили в ведомстве. Сейчас они получают выплаты на детей по нацпроекту «Демография», напомнили в пресс-службе Минтруда. Речь о пособиях на первого и последующих детей семьям, где доход меньше полутора прожиточных минимумов на человека (со следующего года — двух). Ежемесячную выплату в среднем в 10,5 тыс. рублей семье выделяют на ребенка до полутора лет.

Важна не только материальная помощь, отметили в пресс-службе Минтруда. Например, чтобы молодые мамы могли быстрее приступить к работе и повысить свой доход, в рамках нацпроекта «Демография» предложено создавать группы дошкольного образования и присмотра, а женщин во время декретного отпуска бесплатно отправлять на переобучение или повышение квалификации.

Абсолютно и относительно

У экспертов же расчеты Минтруда вызывают вопросы. Снизить число бедных на 4 млн человек за год, скорее всего, удастся лишь на бумаге, а в реальной жизни значительных изменений не произойдет, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

— Во-первых, фактический уровень бедности несколько выше, чем по статистике: значительная часть малоимущих живет в сельской местности, и до них «не дотягивается» обследование домохозяйств Росстата, — отметил он. — Во-вторых, прожиточный минимум рассчитан в отрыве от реальности. Например, он предполагает, что на коммунальные услуги уходит 25% месячного бюджета, а фактически до 60% дохода бедных может идти на оплату ЖКХ.

Напомним, сейчас в России используется концепция абсолютной бедности: малоимущими считают граждан с доходами меньше прожиточного минимума — сейчас это 10,4 тыс. рублей в среднем по России. Но этот минимум обеспечивает лишь физиологическое выживание, в реальности для более-менее нормальной жизни нужно в 2–2,4 раза больше средств, считает профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Оксана Петюкова. Таким образом, даже если доходы всех россиян превысят прожиточный минимум, говорить о победе над бедностью вряд ли корректно.

Ряд европейских стран используют концепцию относительной бедности. В этом случае малоимущими считаются те, чей доход ниже определенной доли (в ЕС — 60%) от общенационального медианного значения дохода. В России, где медианный доход сегодня составляет 28,3 тыс. рублей, бедными с европейской точки зрения надо признавать граждан, получающих меньше 17 тыс. рублей.

Быстро снизить число малоимущих можно, если работать с гражданами, доходы которых незначительно ниже прожиточного минимума, предположил профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.

— Допустим, человек работает не на полную ставку, получает на 1 тыс. рублей меньше прожиточного минимума. Если дать ему пособие такого размера, можно отчитаться, что он вышел из бедности, — объяснил специалист.

Как сообщали «Известия», рабочая группа при Минтруде обсуждает новые инструменты оценки уровня жизни россиян. В их числе введение минимального потребительского бюджета (МПБ). В отличие от прожиточного минимума, новый показатель будет отражать реально необходимые расходы россиянина для нормальной жизни, а не для выживания. В перспективе МПБ может стать основой для расчета минимальной зарплаты.

Анна ИВУШКИНА

