05.04.2019 09:00 703

Детей, предпенсионеров и пенсионеров, имеющих право на алименты, предложили обеспечить материальной поддержкой государства, начиная с шестого месяца отсутствия платежей от родственников. И требовать погашения долга, но уже государству.

Такую поправку в Семейный кодекс предложила группа депутатов. Они напоминают, что именно этот документ гарантирует права несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи на получение содержания. Недавно к этим категориям добавились и неработающие предпенсионеры. Алименты на детей назначаются судом по обращению одного из родителей после распада семьи. На взрослых — по обращению самого пожилого человека, который хочет получить содержание от своих детей, внуков или иных членов семьи.

Как уточняет глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, размер алиментов устанавливается в индивидуальном порядке. Обычно они могут составлять до половины дохода того, кто их должен выплачивать. Но одно дело вынести судебное решение, другое — заставить человека выплачивать алименты. В связи с этим депутаты и предлагают ввести дополнительные гарантии поддержки неполных семей с детьми и пожилых граждан.

Как подчеркивает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, практика уклонения от уплаты алиментов широко распространена. В 50 процентах случаев приставы не могут найти или взыскать алименты с должников. И никакие ограничения на авиаперелеты не срабатывают. Люди просто пользуются другим транспортом. "История с созданием специального алиментного фонда имеет 15-летнюю историю, — подчеркивает эксперт. — Проекты, суть которых сводилась к введению господдержки семей, не получающих положенные алименты, вносились с завидным постоянством с разными нюансами. Но пока они не находят поддержки".

В 50 процентах случаев судебные приставы не могут найти должников или взыскать с них алименты

По мнению эксперта, есть рациональное зерно в том, чтобы создать резервный фонд поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Но помощь из него надо предоставлять в исключительных случаях. Например, у семьи нет средств на лечение ребенка или покупку дорогих лекарств, которые не дают бесплатно. "Если мы просто переложим ответственность родителей или детей на государство, то ни к чему хорошему это не приведет. Только к росту социальных иждивенцев и безответственных граждан. А могут быть и совсем одиозные случаи. Развелся богатый человек и не хочет платить алименты. Там никакого госфонда не хватит, чтобы возмещать ежемесячно половину его дохода бывшей супруге", — добавляет Сафонов.

Ольга ИГНАТОВА

