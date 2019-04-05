05.04.2019 09:20 444

Прирост взносов населения по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) замедлился в два раза, свидетельствуют данные Банка России. Улучшение информирования граждан о рисках этого продукта, часто навязываемого банками как якобы более доходная альтернатива классическим депозитам, может снова замедлить динамику рынка, считают аналитики.

В прошлом году страхование жизни по-прежнему оказывало наибольшее влияние на весь рынок, обеспечив более половины прироста взносов, говорится в обзоре ЦБ по ключевым показателям деятельности страховщиков. Однако появился и новый фактор роста: высокий спрос на кредиты со стороны физлиц привел к значительному увеличению взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней, а также ускорил рост страхования жизни заемщиков, указано в обзоре.

Прирост взносов по ИСЖ в 2018 году, напротив, замедлился вдвое — до 33,2 процента. Это может говорить о постепенном насыщении сегмента и возврате части клиентов к более привычным инструментам с гарантированной доходностью на фоне роста ставок по вкладам во втором полугодии и фактической доходности по завершившимся программам ИСЖ, которая могла не оправдать ожидания страхователей, отмечается в обзоре.

По мнению аналитиков "Эксперт РА", в 2019 году на рынке страхования жизни возможны два сценария. В первом темпы прироста премий по страхованию жизни составят около 28 процентов, объем взносов достигнет 575 миллиардов рублей. Предполагается, что рост премий поддержит сохранение заинтересованности банков в продажах ИСЖ и относительно невысокие ставки по депозитам, а стандартизация информирования при продажах не отпугнет граждан от ИСЖ, отмечают в "Эксперт РА". Во втором сценарии внедрение стандартов продаж ИСЖ приведет к тому, что клиенты массово предпочтут вложения в другие инструменты, а объем премий по страхованию жизни в 2019 году снизится до уровня 2017 года, полагают аналитики агентства.

Часть клиентов могли отвернуться от ИСЖ и снова обратиться к традиционным депозитам

Стандартизация информирования — это новые условия продажи полисов, начавшие действовать на рынке страхования жизни с 1 апреля. ЦБ ввел их для борьбы с мисселингом (вводом клиента в заблуждение и продажей ему не того финансового продукта). Чаще всего ИСЖ навязывается под видом депозита с повышенной доходностью, но клиентов могут не оповещать, например, о том, куда инвестировались их деньги или что при досрочном расторжении договора они могут потерять значительную часть средств. Теперь продавцы полисов ИСЖ обязаны информировать о порядке расчета инвестдохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денег при расторжении договора страхования, а также о том, что инвестиции по такому договору не попадают под систему страхования вкладов.

Роман МАРКЕЛОВ