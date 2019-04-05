05.04.2019 09:40 466

Эксперты Avito проанализировали российский рынок готового бизнеса. Общий объем предложений о продаже в I квартале 2019 года вырос на 33% к аналогичному периоду 2018 года. Средняя стоимость снизилась на 14% и составила 3,05 млн рублей. Готовый бизнес стал доступнее в 17 из 23 крупнейших городов.

Сильнее всех упали интернет-магазины, цена которых в среднем снизилась на 52% за год и в первом квартале составила 385 тысяч рублей. Выше всего ценится сфера сельского хозяйства: активы в этом сегменте продаются в среднем за 12 млн рублей (рост на 10%).

Владислав Корочкин

первый вице-президент «Опоры России»

«Сельское хозяйство — практически всегда совершенно реальные объекты, в отличие от той же онлайн-торговли. Это всегда земля, тот самый невосполнимый ресурс, которого больше не станет. Продукты питания — базовая потребность человека, спрос на них будет всегда в определенном объеме. Государственная поддержка, которая в настоящий момент оказывается данному сектору, увеличивает его рентабельность. Это достаточно удобная налоговая система — единый сельскохозяйственный налог, который менее обременителен по сравнению с другими системами налогообложения».

Общее число предложений о продаже бизнеса выросло на треть, спрос также увеличился. Чаще всего отдают компании из сферы услуг, торговые предприятия и точки общепита. Тройка лидеров стабильна на протяжении нескольких лет, говорит пресс-секретарь Avito Никита Девятов:

Никита Девятов

пресс-секретарь Avito

«Это объясняется низким порогом входа, большим объемом предложения и относительной простотой ведения дела. Для того чтобы открыть магазин или запустить бизнес в сфере обслуживания, например, салон красоты или ремонтную мастерскую, предпринимателю не требуется тот объем знаний и навыков, который необходим для успешной работы в производстве или сельском хозяйстве. К тому же бизнес в сфере услуг и торговли быстрее выходит на окупаемость. Одним из самых дорогих видов готового бизнеса является тот, который обладает активами и инфраструктурой, поэтому в топе стабильно находятся сельскохозяйственные и производственные предприятия. Дешевеющие интернет-магазины — это скорее признак насыщенности рынка: создавать их становится проще, а эффективно монетизировать уже сложнее».

Самый дорогой бизнес предлагают продавцы в Москве: средняя цена на него составила 4,07 млн рублей. Дешевле всего готовый бизнес продавался в Ульяновске: средняя стоимость предложений — 1,47 млн рублей.