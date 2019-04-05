05.04.2019 10:10 462

Как стало известно "Ъ", вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заработал в прошлом году 538 млн руб. По итогам декларационной кампании за 2018 год господин Трутнев и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, скорее всего, станут лидерами по доходам в правительстве РФ.

Задекларированный доход Юрия Трутнева в 2018 году составил 538 млн руб. Как и в прошлом году, он владеет автомобилем BMW Х6 М50D, совместно с супругой — Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4 Matic, квадроциклом ATV Polaris, автоприцепом Tiki Treiler X300L и снегоходом Bombardier INC. Вместо Nissan Patrol в декларации теперь указан Toyota Highlander. Изменения есть и в недвижимости вице-премьера: господин Трутнев в прошлом году отчитывался о двух жилых домах площадью 345 и 170 кв. м и земельном участке площадью 3742 кв. м (совместная собственность с супругой). Теперь в собственности семьи вице-премьера — один жилой дом площадью 819 кв. м и земельный участок 7 тыс. кв. м.

Доход Юрия Трутнева вырос по сравнению с 2017 годом: тогда он декларировал 377,2 млн руб.

Как сообщил "Ъ" представитель господина Трутнева Тимур Чернышев, основные доходы в 2018 году были сформированы за счет продажи принадлежащего вице-премьеру недвижимого имущества, а также «в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении».

«Вице-премьер полностью вышел из принадлежавших ему ценных бумаг»,— добавил господин Чернышев.

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента. В 2004 году он пришел в Белый дом с поста губернатора Пермского края, а до работы в обладминистрации занимался бизнесом.

На втором месте может оказаться министр промышленности и торговли Денис Мантуров: по данным "Ъ", его доход в прошлом году составил около 400 млн руб. против 213,6 млн руб. в 2017 году. Как сообщили "Ъ" в пресс-службе Минпромторга, большую часть дохода в отчетном 2018 году глава министерства получил от реализации активов.

По итогам прошлогодней декларационной кампании лидером среди членов правительства стал вице-премьер Александр Хлопонин: он заработал 2,91 млрд руб. Вторую строчку занимал министр сельского хозяйства Александр Ткачев с 548,3 млн руб., третью и четвертую — Юрий Трутнев и Денис Мантуров. Замыкал пятерку лидеров министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов, декларировавший 181 млн руб. Регулярно в топе чиновников правительства по доходам оказывался также первый вице-премьер Игорь Шувалов — максимальный доход в 240 млн руб. он декларировал в 2013 году.

Теперь же самые состоятельные министры не работают в правительстве: ни Александр Хлопонин, ни Александр Ткачев, ни Игорь Шувалов, ни Михаил Абызов не вошли в новый состав кабинета в мае 2018 года. Господину Абызову в конце марта былопредъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества, он был арестован до 25 мая . Большинство членов действующего правительства бизнесом не занимались и являются «профессиональными» чиновниками. Исключение составляет вице-премьер, руководитель аппарата Константин Чуйченко — бывший глава юридического департамента и член правления «Газпрома».

Официально декларации всех членов правительства будут опубликованы в середине апреля.

Иван СИНЕРГИЕВ