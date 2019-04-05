05.04.2019 10:20 1661

Венесуэла продолжает просить деньги у России. Теперь Боливарианская республика нуждается в помощи при восстановлении своей энергетической системы. При этом, как признали в российском Минфине, в марте Венесуэла просрочила выплаты по долгу на $3 млрд. Россия рискует потерять деньги при любом политическом сценарии в стране, считают эксперты.

Венесуэла ждет очередной финансовой помощи от России. Вице-президент по вопросам планирования Рикардо Менендес заявил, что венесуэльская сторона и Россия обсуждают возможность заключения соглашения в сфере электроэнергетики

Как пояснял в четверг, 4 апреля, министр сельского хозяйства страны Уильмар Кастро Сотельдо на российско-венесуэльском бизнес-форуме в Москве, Венесуэла попросит у России помощи в восстановлении своей энергетической системы.

«У нас уже есть некоторые запросы на поставки запчастей для энергосистемы в целях устранения того ущерба, который был нанесен нашей генерационной и распределительной системе в области электроэнергии», — заявил министр.

Он также рассказал, что специалисты обеих стран в области информатики в данный момент работают над «механизмами, препятствующими блокировке, взлому (венесуэльских) сетей и систем, которые используются для оказания государственных услуг».

За март и апрель в энергосистеме Венесуэлы трижды наблюдался масштабный сбой, оставлявший большинство штатов страны без электричества.

По официальной версии, это произошло из-за хакерской атаки на крупнейшую ГЭС, организованной США и оппозицией. Однако лидер оппозиционеров Хуан Гуайдо объяснил сбои некомпетентностью властей.

Между тем Россия уже и так активно помогает Венесуэле.

В конце марта Венесуэла должна была начать выплаты по долгу России, который составляет около $3 млрд, однако не сделала это. Так, Боливарианская республика должна была заплатить около $100 млн.

Однако, как заявил на днях министр финансов Антон Силуанов , Каракас может начать выплаты в апреле без штрафных санкций.

«Есть период еще, в течение которого она (Венесуэла) может заплатить без финансовых последствий. В течение месяца», — пояснил министр.

Изначально кредит, выданный еще в 2011 году, должен был быть выплачен в 2018 году. Впоследствии он неоднократно реструктуризировался. В 2017 году Каракасу была предоставлена отсрочка по выплате кредита на 10 лет с минимальными платежами в течение первых шести лет.

Учитывая уже данные Россией ранее неоднократные поблажки Венесуэле, эксперты не исключают, что наша страна может влезть в новые долги, заключив еще и соглашение по электроэнергетике.

«Россия уже неоднократно давала отсрочки по кредитам Венесуэле, и, очевидно, что текущий этап выплат страна уже пропустила и сроки по возврату вновь будут пересмотрены и продлены. Дипломатически Россия не намерена требовать с Венесуэлы моментального разрешения долговых вопросов, более того для России крайне важно поддерживать на внешнеполитической арене Венесуэлу и выступать как за сохранность ее территориальной, так и политической целостности», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Между тем, судя по ситуации в стране, вернуть выданные Венесуэле деньги у России не очень высокие шансы. Сейчас в Боливарианской республике фактически сложилась ситуация двоевластия. Наряду с избранным президентом Николасом Мадуро действует также лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Он провозгласил себя временным президентом страны, и по всей стране проходят акции протеста.

По оценке Международного валютного фонда , уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году составил 1 370 000%, безработица превысила 34%, а ВВП страны упал на 18%.

У венесуэльцев не хватает еды, а также предметов первой необходимости. Миллионы венесуэльцев уже эмигрировали из страны, создав проблемы для соседних государств. Всего с 2015 года Венесуэлу покинули свыше 3 миллиона человек.

Особенно активно венесуэльцы переезжают в Колумбию. Страна принимает у себя как минимум 1,1 миллиона венесуэльцев и готовится принять еще больше. Так, в марте этого года управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло первый в Колумбии центр по приему венесуэльских мигрантов, сообщил официальный представитель управления Андрей Махечич.

«Венесуэла должна своим внешним кредиторам свыше $100 млрд, среди крупнейших кредитов — Китай и Россия. Основной вопрос состоит в том, будут ли эти долги действительными, если Мадуро заменят на Гуайдо?

Вопрос этот остается открытым, хотя Гуайдо обещал, что все законные соглашения, одобренные Национальным собранием Венесуэлы, будут выполнены», — говорит Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Как пояснял в интервью «Газете.Ru» один из лидеров оппозиции, депутат Национального собрания Венесуэлы Хуан Пабло Гуанипа, долги перед Россией и Китаем являются обязательными. Они были взяты государством законно на основе заключенного контракта.

«В Венесуэле, как и при любой другой демократии, парламент выполняет функции контроля и должен подтвердить государственную задолженность. Новое правительство вместе с парламентом страны — Национальным собранием — должно сертифицировать законно заключенный долг и взять на себя обязательство выплатить или пересмотреть его», — пояснял он.

Риск для России потерять свои деньги велик при любом развитии событий, считает Геннадий Николаев , эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«Россия не имеет никакой собственности в Венесуэле, так как все отношения ограничивались финансовыми вливаниями, такими как, например, предоплата за сырье или авансовые поставки отечественного оружия», — говорит эксперт.

В этой ситуации лучше всего занимать выжидательную позицию: не ссориться с оппозицией и продолжать получать нефть в качестве оплаты кредита и перепродавать ее в Азии, пока ситуация не разрешится, считает Николаев.