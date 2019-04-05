05.04.2019 11:00 456

Рубль в небольшом плюсе утром пятницы, и формальной поддержкой ему выступает снижение покупок валюты Центробанком с сегодняшнего дня, при этом активность может быть ограничена ожиданиями публикации в 15.30 МСК важной трудовой статистики США.

На стороне рубля оптимизм глобальных рынков в отношении торговых переговоров США и Китая, против — санкционная тематика, которая далее может вынудить участников локального валютного рынка минимизировать риски перед выходными днями.

К 10.33 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,38, и рубль дорожает на 10 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

К евро рубль набирает 6 копеек, дешевея до отметки 73,42.

"С 5 апреля Минфин заметно снижает объемы закупки валюты в рамках бюджетного правила. Давление на рубль немного снизится, что частично защитит его от негативного влияния новостей об очередных американских ограничениях. Кроме того, нефть удерживается вблизи максимальных значений текущего года, что обеспечивает положительный платежный баланс", — сказал Андрей Кочетков из компании Открытие Брокер.

Центробанк с 5 апреля и по 13 мая будет ежедневно покупать валюту в рамках бюджетного правила и с учетом отложенных интервенций на сумму 14,4 миллиарда рублей против 18,3 миллиарда в марте.

Согласно опросу Рейтер, за март в США было создано 180.000 новых рабочих мест против провального февральского показателя в 20.000, уровень безработицы останется на отметке 3,8 процента.

В целом внешний фон остается благоприятным для ЕМ-активов и валют, поскольку в последние дни преобладал спрос на риск из-за надежд на скорое заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. В четверг вечером эти ожидания нашли свое подтверждение в комментариях президента США Дональда Трампа, предположившего подписание договоренностей в течение ближайших четырех недель.

Участники локального валютного рынка держат в голове санкционную тематику, однако ее лишь вербальное влияние, без введения новых реальных ужесточений, сейчас оказывает незначительный негативный эффект на котировки рубля и рублевых активов.

Цены на нефть умеренно дешевеют, оставаясь вблизи многомесячных максимумов, баррель Brent оценивается в $69,17, теряя треть процента с начала дня.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ