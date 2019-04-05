05.04.2019 15:00 498

Рабочая группа по реализации национальной программы «Цифровая экономика» предложила запретить иностранным компаниям, не имеющим в России юридического лица, использовать данные российских граждан. Facebook, Instagram и Twitter все еще не исполняют требований российского законодательства, указывают авторы инициативы.

Организация «Цифровая экономика», которая реализует одноименную национальную программу , предложила запретить иностранным компаниям, не имеющим в России юридического лица, использовать данные российских граждан, пишет РБК. Соответствующие предложения «Цифровая экономика» направила в главе фонда «Сколково» Игорю Дроздову (центр компетенций «Сколково» сейчас разрабатывает концепцию регулирования данных).

В документе, опубликованном на сайте фонда, подчеркивается необходимость исключить ситуации, при которой иностранные компании, не соблюдающие требования российского законодательства по ограничению доступа к данным, «будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают». В частности, указывает «Цифровая экономика», в российском реестре организаторов распространения информации, к которым относятся мессенджеры и соцсети, все еще не зарегистрированы Facebook, Twitter и Instagram. Эти компании не выполняют требования о хранении персональных данных россиян внутри страны. В январе 2019 года Роскомнадзор завел в этой связи административные дела на Twitter и Facebook.

Кто именно выступил с предложением ограничить для иностранных компаний доступ к данным, не известно. Среди соучредителей «Цифровой экономики» — правительство, крупнейшие операторы связи, Сбербанк, «Ростех», крупные интернет-компании и т.д.). Источники РБК утверждают, что инициатор — Ассоциация участников рынка больших данных (в нее входят, в частности, «МегаФон», Mail.Ru Group и «Ростелеком»). Глава Ассоциации Анна Серебряникова заявила, что речь идет о рабочей версии концепции, которая обсуждается с участием экспертов ассоциации. Ряд иностранных компаний, к примеру Facebook, так и не выполнили обещания открыть в России свои представительства или создать отдельное юридическое лицо, напомнила Серебряникова.

Андрей ЗЛОБИН, Forbes Staff

