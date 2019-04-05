05.04.2019 17:30 281

Крупнейшая угледобывающая компания в России — СУЭК Андрея Мельниченко приобрела лизинговую компанию с парком в 16 тыс. вагонов у группы «ИСТ» Александра Несиса. Это позволило ей удвоить парк вагонов, обеспечив перевозки своего угля.

Вагоны для Мельниченко



Крупнейшая угледобывающая компания в России СУЭК Андрея Мельниченко договорилась о покупке одного из ключевых активов Первой тяжеловесной компании, принадлежащей группе ИСТ Александра Несиса и партнеров. Речь идет о лизинговой компании «Нитрохимпром» с парком 16 тыс. вагонов повышенной грузоподъемностью (77 т).

Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с условиями сделки. Директор СУЭК по логистике Денис Илатовский подтвердил РБК эту информацию. «СУЭК в ходе сделки М&A получил права лизинга 16 тыс. вагонов производства Тихвинского завода. Это позволяет обеспечить потребности в собственных перевозках», — сказал он.

Представитель Первой тяжеловесной компании подтвердил РБК факт сделки. По его словам, по ее итогам права лизинга на 16 тыс. инновационных вагонов перейдут СУЭК.

Стороны не раскрывают сумму сделки. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов предполагает, что компания перешла СУЭК за обязательство обслуживать долг. Заемные средства, на которые «Нитрохимпром» приобретал вагоны, по данным СПАРК на конец 2017 года, составили 35 млрд руб. (данных за 2018 год пока нет). Еще 3,6 млрд руб. приходится на краткосрочные обязательства компании.

Первая тяжеловесная компания (ПТК) приобрела «Нитрохимпром» осенью 2016 году у неназванного продавца. На тот момент ПТК принадлежала группе «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова, а ОВК — группе ИСТ Несиса, теперь же Несис владеет ПТК, а долю в ОВК он, наоборот, продал структуре «Ростеха» в декабре 2018 года. Выручка «Нитрохимпрома» по итогам 2017 года составила 8,8 млрд руб., а чистая прибыль — 2,6 млрд руб. Среди клиентов «Нитрохимпрома» — СУЭК и En+. Заемные средства, на которые компания приобретает вагоны, на конец 2017 года, согласно балансу, составили 35 млрд руб.

Угольные планы

В 2018 году Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) собиралась приобрести Первую тяжеловесную компанию за 70 млрд руб., чтобы создать собственного железнодорожного оператора. Но затем из периметра сделки вышел один из основных активов компании — «Нитрохимпром» — и еще один оператор, поэтому оценка снизилась до 19,7 млрд руб., писал «Коммерсантъ». А затем ГТЛК вообще приостановила переговоры.

Генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров сказал РБК, что у СУЭК в управлении находится 42,2 тыс. вагонов. Согласно данным сайта компании, из них инновационных 15,66 тыс. «Но в собственности компании находится лишь около 10 тыс. вагонов [разных типов], то есть примерно 32,5 тыс. он арендует, а еще более 10 тыс. привлекает у других операторов, поэтому, конечно, для компании вопрос самообеспеченности подвижным парком — ключевой», — отметил Бурмистров. По его словам, покупка «Нитрохимпрома» позволит СУЭК полностью закрыть свои потребности в подвижном составе.

Илатовский недавно говорил о планах СУЭК в течение трех лет приобрести 8–10 тыс. вагонов, потратив на это около 30 млрд руб. «Наверное, в первую очередь «инновацию» (вагоны с повышенной грузоподъемностью. — РБК), но это вопрос рыночной конъюнктуры. Если мы сможем реализовать все, что мы запланировали, то как минимум 30 млрд руб. мы потратим на вагоны в ближайшие годы», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Договорившись о покупке «Нитрохимпрома», СУЭК фактически удалось удвоить мощности по перевозке угля в инновационных вагонах, замечает Худалов. «На фоне наметившегося снижения цен на уголь контроль логистики, а также снижение себестоимости — хорошая стратегия как для усиления своих позиций в конкурентной борьбе, так и для долгосрочного обеспечения ожидаемого роста экспорта угля в восточном направлении», — отметил эксперт. Угольные компании намерены значительно увеличить экспорт этого сырья — на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в августе 2018 года президент Владимир Путин призвал расширить присутствие России на мировом угольном рынке, удвоив объем поставок в восточном направлении к 2025 году, доведя его до 200 млн т.

После массовой утилизации полувагонов в 2015–2016 годах грузоотправители периодически сталкиваются с дефицитом подвижного состава. Уголь — основной груз, перевозимый в полувагонах. В 2017 году дефицит подвижного состава, который оценивали в 15 тыс. полувагонов, поставил под угрозу банкротства десятки компаний и привел к финансовым проблемам отдельных регионов.

По итогам первого квартала 2019 года погрузка по сети РЖД, по данным «Интерфакса», выросла на 0,7%, до 318,7 млн т. Из них отгрузка каменного угля увеличилась на 2,3%, до 97,1 млн т (поставки на внутренний рынок и экспорт). СУЭК планирует в этом году увеличить добычу угля на 4%, до 115 млн т.



Светлана БУРМИСТРОВА