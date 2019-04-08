08.04.2019 08:20 370

Если сложить время, которое ежедневно мужчины и женщины тратят на неоплачиваемую домашнюю работу, то получится, что женщины дополнительно работают 201 рабочий день (при 8-часовом графике), а мужчины — 63. Об этом "Российской газете" рассказали в Международной организации труда (МОТ).

В день на неоплачиваемую домашнюю работу, в том числе — на уход за родными и близкими, у женщин уходит 4 часа 25 минут, а у мужчин — 1 час 23 минуты. "Неравномерное распределение работы в домашнем хозяйстве между мужчинами и женщинами — одно из наиболее живучих проявлений гендерного неравенства", — уточнили в МОТ.

Как посчитали специалисты организации, с 1997 по 2012 годы время, ежедневно затрачиваемое женщинами на домашний труд, уменьшилось на 15 минут, а у мужчин выросло — на восемь минут.

Марина ГУСЕНКО