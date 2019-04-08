08.04.2019 09:00 369

Компании, предоставляющие услуги за рубежом, смогут получить налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость (НДС), который они заплатят в России при покупке материалов или оборудования. Закон о таких льготах Госдума приняла в третьем чтении.

НДС платят все участники цепочки по производству конечного товара или услуги. Схема его расчетов довольно сложная, каждый последующий участник цепочки создания добавленной стоимости платит НДС по ставке 0, 10 или 20 процентов в зависимости от того, какой товар или услугу он производит. Компания, которая продала свой товар для последующей переработки, имеет право на налоговый вычет. Из суммы НДС, которую заплатил покупатель, вычитается сумма НДС, которую заплатил продавец, а остальные деньги компания переводит в бюджет.

Как пояснили "РГ" в Российском экспортном центре (РЭЦ), до принятия поправок в Налоговый кодекс российские экспортеры услуг оказывались в невыгодном положении: с одной стороны, они платили НДС за товары, купленные в России, а, с другой стороны, не могли рассчитывать на вычет, потому что поставляемые ими за рубеж услуги не облагаются этим налогом. Ситуацию исправили поправки в Налоговый кодекс. По словам гендиректора РЭЦ Андрея Слепнева, они позволят снизить фискальную нагрузку для российских экспортеров услуг и нарастить объемы несырьевого неэнергетического экспорта. Закон облегчит работу разработчикам программных продуктов и баз данных, компаниям, оказывающим услуги в области строительства, лизинга, инжиниринга и т.д.

Программистам, строителям, маркетологам станет выгоднее работать с зарубежными клиентами

Слепнев считает, что нынешние изменения — лишь один из множества шагов к снятию барьеров для несырьевого неэнергетического экспорта. "Уже подготовлены законопроекты, смягчающие валютный контроль и ответственность за нарушения, готовится расширение доступа к процедуре переработки на таможенной территории, которая является важнейшим инструментом развития экспорта", — заявил он. Поправки дают налоговые послабления компаниям, вкладывающим деньги в инфраструктуру. Когда закон вступит в силу, они смогут получать вычеты по налогу на прибыль. Он может составить до 85 процентов расходов на строительство инфраструктуры из региональной части налога и до 15 процентов — из федеральной. Обязательное условие — возводимые объекты должны оставаться в федеральной собственности. Если же инвестор не сдаст их в эксплуатацию, он вернет в бюджеты полную сумму налога на прибыль.

Надежда ТОЛСТОУХОВА

