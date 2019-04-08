08.04.2019 09:20 401

Семьи с двумя и более детьми теперь могут оформить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Программа льготной ипотеки стартовала в начале прошлого года. Право на нее получили семьи, в которых второй или последующий ребенок появился после 1 января 2018 года. Купить в кредит можно только новое жилье.

В первоначальном варианте закона льготная ставка действовала лишь три года с момента взятия кредита. Дополнительно пять лет ей можно было пользоваться, если в течение трех лет с момента оформления льготного кредита в семье появился еще один малыш. Таким образом, максимальный срок действия льготной ставки составлял восемь лет. Так как после окончания этого периода субсидирование прекращалось, предложение оказалось не в полной мере востребовано людьми, говорится в пояснении к документу. Общее количество выданных кредитов составило чуть больше 7 тысяч, сообщил руководитель Аналитического Центра компании "Русипотека" Сергей Гордейко, из них больше 35 процентов — это рефинансированные займы. За время действия программы у ее участников родилось 7 140 детей. Больше всего вторых — их появилось на свет 5 499. Третьих детей родилось 1563, последующих — 78.

Подписанный документ позволяет семьям пользоваться льготной ставкой в 6 процентов весь срок действия кредита. Также в постановлении отмечается, что теперь заемщикам, имеющим рефинансированные кредиты, разрешается переоформить их еще раз. Отличные условия льготной ипотеки решено дать заемщикам регионов Дальнего Востока. Для них предусмотрена возможность субсидирования ставок по кредитам на приобретение жилых помещений и жилья с земельным участком, расположенных в сельских поселениях Дальневосточного федерального округа. Причем не только на первичном рынке готового жилья, но и на вторичном рынке.

Ирина ЖАНДАРОВА

