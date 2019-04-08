08.04.2019 09:40 645

Доходность, полученная гражданами по добровольным пенсионным программам, в 2018 году снизилась до 4,9%, приблизившись к темпам инфляции. На показателях фондов, только вышедших на рынок НПО и активно привлекающих новых клиентов, сказываются требования по формированию страхового резерва, других НПФ — «переоценка и списание активов». Негативно на доходность повлияла и подготовка фондов к стресс-тестированию портфелей пенсионных резервов.

"Ъ" подвел итоги деятельности за 2018 год крупнейших российских пенсионных фондов, занимающихся негосударственным пенсионным обеспечением (НПО). Разнесенная по счетам средневзвешенная доходность НПФ (на которые приходится 82% средств по добровольным программам граждан) снизилась до 4,9% годовых, немногим превысив темпы инфляции (4,3%). В 2017 году эти НПФ заработали для клиентов в среднем 5,8% (при инфляции 2,5%). Впрочем, показатели фондов по добровольным программам значительно лучше, чем по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), где средневзвешенная доходность будет кратно ниже, чем рост цен в прошлом году (см. "Ъ" от 1 апреля).

Наивысшую доходность от инвестирования пенсионных резервов (более 7%) показали «Газфонд Пенсионные накопления» и «Газфонд», однако разнесли по счетам клиентов существенно разные доходы — 3,2% и 6,1% соответственно. В «Газфонде» не ответили на запрос "Ъ". В «Газфонд Пенсионные накопления» пояснили, что давление на распределенную клиентам доходность оказало формирование страхового резерва, объем отчислений в который «определяется нормативными актами ЦБ». Также в фонде отметили, что «усредненная доходность к распределению на счета не отражает фактический результат размещения средств пенсионных резервов в рамках пенсионных схем и соответствующих стратегий». Доходность, разнесенная по счетам по пенсионной схеме в рамках стратегии «Консервативная», по которой ведется привлечение розничных клиентов с 2017 года, составила 5,6% годовых.

Другие крупнейшие фонды также не баловали клиентов результатами. В НПФ «Благосостояние» разнесли по счетам доход всего 4%. «В 2018 году фонд реализовывал консервативную стратегию инвестирования, исключающую риск потери средств в связи с неблагоприятной конъюнктурой»,— пояснили там, уточнив, что в портфеле «преобладали низкорисковые инструменты с фиксированной доходностью», а более 50% портфеля составляли корпоративные облигации. Обладающий самой большой базой за счет привлечения в 2017–2018 годах розничных клиентов (см. "Ъ" от 5 февраля) НПФ Сбербанка заработал для большинства из них лишь немногим выше уровня инфляции. По итогам 2017 года доход клиентов составлял 8,16%. В фонде не ответили на запрос "Ъ".

Впрочем, меньше всех получили клиенты «Телеком-Союза», входящего в ФГ «Будущее», да и то благодаря докапитализации фонда за счет средств, полученных от продажи активов группы (см. "Ъ" от 9 января). Несмотря на отрицательный результат, как и в 2017 году, фонд разнес по счетам клиентов 0,1% дохода. В «Телеком-Союзе» не ответили на запрос "Ъ". С учетом данных НПФ «Открытие» (который их еще не раскрыл) средневзвешенная доходность может оказаться еще ниже. В прошлом году фонд объединил три фонда, принадлежащих банку «ФК Открытие». По итогам 2017 года за счет помощи, полученной от ЦБ, эти фонды разнесли по счетам клиентов нулевую доходность. По итогам девяти месяцев 2018 года они также показывали убытки от размещения резервов, однако Банк России продолжал помогать им (см. "Ъ" от 23 августа 2018 года). В НПФ «Открытие» не стали комментировать возможные результаты фонда.

ЦБ в обзоре показателей НПФ за девять месяцев 2018 года указывал, что помимо рыночной составляющей (см. "Ъ" от 25 марта) на доходность пенсионных резервов оказали влияние «переоценка и списание активов». «Еще один фактор, который мог повлиять на доходность,— это ребалансировка портфеля в преддверии стресс-тестов пенсионных резервов (начинаются с этого года.— "Ъ")»,— полагает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Для этого, по его словам, несмотря на то что портфели пенсионных резервов более диверсифицированы и имеют больший потенциал роста по сравнению с накоплениями, фонды перекладывались в облигации федерального займа (ОФЗ), а в 2018 году «динамика этого актива была не самой впечатляющей». По мнению эксперта, увеличение вложений пенсионных резервов в ОФЗ продолжится и в этом году, что сблизит доходности фондов по ОПС и НПО.

Илья УСОВ