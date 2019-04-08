08.04.2019 09:50 284

Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию нацпроектов между регионом и муниципалитетами должны заключаться в течение 15 дней, считают в Министерстве финансов. Закрепить подобные сроки для этого предложил глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов. Такую инициативу он выдвинул, выступая на выездном совещании в подмосковном Аносино, передает ТАСС.

«Мы предлагаем, чтобы было 15 календарных дней с даты заключения соглашений между Россией и регионом. Заключили федерация и регион соглашение — дается полмесяца на то, чтобы регион заключил соглашение с муниципалитетом», — сказал чиновник, заметив, что сейчас законодательно регулируются только сроки заключения таких соглашений между федерацией и регионом.

Всего в России сегодня существуют паспорта нацпроектов по 12 направлениям (среди них — демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги). Все они были подготовлены в соответствии с задачами, поставленными майским указом президента России Владимира Путина. Его глава государства подписал в мае прошлого года. Реализовать указанные в нем цели власти, согласно документу, должны до 2024 года.

В целом бюджет нацпроектов оценивается в 25,7 трлн руб., из них 13,158 трлн руб. будет выделено из федерального бюджета, еще 7,515 трлн руб. — из внебюджетных источников.

Ранее, в феврале, председатель российского правительства Дмитрий Медведев утверждал, что правительство и регионы заключили 95% соглашений по субсидиям на год перед реализацией нацпроектов. Субъекты федерации должны будут выполнить существенную часть нацпроектов: на их полномочия, в частности, приходится почти 5 трлн руб. расходов за шесть лет. В основном профинансировать эти расходы за счет трансфертов должен федеральный центр. По словам первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, в целом федеральный центр несет 98% бюджетных расходов на нацпроекты, а регионы — лишь 2–3%.

Евгения МАЛЯРЕНКО