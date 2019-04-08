08.04.2019 10:00 394

Московский кредитный банк (МКБ) стал акционером терминальной сети «Элекснет», принадлежащей «Роснефти» и группе «Регион». Банк может передать сети свои терминалы, а сам будет пользоваться ее услугами. Эксперты считают сделку более выгодной для «Элекснета», чем для МКБ.

МКБ в конце 2018 года получил 49% в «Элекснете», сообщил "Ъ" источник в банке, а затем подтвердили в его пресс-службе. Долю банк приобрел у кипрского офшора Elecsnet Holding Limited, который владел 100% небанковской кредитной организации «Московский клиринговый центр», отвечающей за проведение платежей «Элекснета». Сам офшор в 2018 году приобрели у граждан—основателей сети и фонда Mint Capital структуры группы «Регион» и структуры «Роснефти». Таким образом, они сохранили 51% в «Элекснете».

«Элекснет» начал сотрудничать с МКБ сразу после покупки сети структурами «Региона» и «Роснефти». Уже в сентябре в терминалах компании появилась возможность оплачивать кредиты МКБ, а в ноябре терминалы банка позволили пополнять кошелек «Элекснета». По данным самой компании, в ее сети сейчас 4,2 тыс. устройств. Эту информацию подтверждают и в МКБ. «Ключевая особенность в том, что "Элекснет" оказывает услуги именно через собственную сеть,— пояснили в банке.— У МКБ собственных устройств более 7 тыс. В результате слияния инфраструктуры образуется сеть более чем в 11 тыс. устройств фактически во всех регионах РФ».

Единый парк займет второе место на рынке по выручке, доступности сети, количеству получателей услуг. Перевод терминалов под банковские нужды с расширением функционала позволит объединенному оператору занять долю рынка порядка 6% по количеству терминалов и около 25% по выручке, уточнили в МКБ. По данным ЦБ за 2017 год (более поздней статистики нет), в целом в России работает около 350 тыс. платежных терминалов небанковских организаций и чуть меньше 10 тыс. у банков. Исходя из этого доля общей инфраструктуры МКБ и «Элекснета» на рынке составит около 3%. Как уточнили в МКБ, в перспективе планируется создать возможность для клиентов банка из малого бизнеса осуществлять через новые терминалы самоинкассацию, проводить расчеты с клиентами и контрагентами. Необходимость получения доли в «Элекснете» в МКБ объясняют тем, что так «удобнее внедрять новые услуги с учетом того, что на стороне МКБ уже есть технологии самоинкассации». По информации источника "Ъ", банк рассматривает возможность передачи всех своих терминалов «Элекснету». В пресс-службе МКБ эту информацию комментировать отказались. В «Элекснете» не ответили на запрос "Ъ".

Между тем эксперты не считают покупку доли в «Элекснете» целесообразной для банка. Сейчас активно растет доля безналичных расчетов, а количество банкоматов снижается, и в этих условиях логичнее заключать агентский договор, считает председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева: «МКБ мог просто сделать "Элекснет" агентом по приему наличных для банка в терминалах сети». С этим согласен гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. «По сути, это очень крупная сделка на рынке, где много быстрорастущих конкурирующих альтернатив,— уточняет он.— Все они в виртуальном пространстве, и их будущее более очевидно».

Для «Элекснета», наоборот, сделка выглядит выгодной. «Мне кажется, что "Элекснет" потерял какую-то динамику развития и долю рынка,— считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.— Для него партнер в виде банка, который на своих условиях наполнит терминалы продуктами, создает возможность развиваться».

Вадим АРАПОВ, Ксения ДЕМЕНТЬЕВА