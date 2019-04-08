08.04.2019 10:10 516

Росфинмониторинг предлагает позволить МВД и ФСБ приостанавливать операции по банковским счетам без решения суда. Речь идет о приостановке списаний денег со счетов и вкладов, используемых для финансирования терроризма, оборота наркотиков, а также проведения незаконных публичных мероприятий. Приостанавливать эти операции предлагается «только в нетерпящих отлагательства случаях».

Росфинмониторинг разработал и опубликовал законопроект, согласно которому власти смогут без суда потребовать у банков приостановить списание средств со счетов или вкладов. Такое решение, как следует из пояснительной записки , может быть принято, если известно, что этот счет или вклад используется для финансирования:

террористической и экстремистской деятельности,

организации и проведения публичных мероприятий с нарушением установленного порядка,

незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

Принятие законопроекта позволит создать «эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества ‎и граждан в случае использования финансовых инструментов ‎в противоправных целях», указывается в документе.

Кто будет принимать решение

Дать такое право предлагается «ограниченной категории должностных лиц». Это будут руководители федеральных МВД, ФСБ, Росфинмониторинга, их заместители, ‎а также руководители территориальных органов МВД и ФСБ.

Если они примут решение приостановить операции по счету или вкладу, то в течение суток должны будут уведомить об этом генпрокурора, его заместителя или прокурора субъекта федерации — в зависимости от того, на каком уровне было принято решение о «заморозке» счета. Генпрокуратура при этом сможет опротестовать решение о приостановке операций, если посчитает, что оно было принято с нарушением закона. На рассмотрение ее жалобы отводится 48 часов.

Какие операции предложено блокировать без суда

Речь в законопроекте идет об «операциях, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа».

Приостанавливать эти операции предлагается «только в нетерпящих отлагательства случаях» и при наличии «достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных» оснований, говорится в документе.

Как будет работать новый механизм

Чтобы действовать оперативно, Росфинмониторинг предлагает действовать так же, как делается сейчас с блокировкой счетов по 115-ФЗ (закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Силовики, приняв решение о необходимости заблокировать списание денег, должны будут оповестить об этом банк, который выпустил карту, открыл счет или вклад или с которым заключен договор об использовании электронного средства платежа. Банк при этом должен будет сообщить о приостановлении операций по счетам, вкладам или картам их владельцам в тот же день.

Новый порядок повлечет за собой «ограничение прав граждан», которые не смогут распоряжаться собственными деньгами, признает Росфинмониторинг в пояснительной записке. Поэтому приостанавливать операции предлагается только временно — максимум на 10 рабочих дней. Для блокировки операций на больший срок понадобится судебное решение.

Суд же, приняв такое решение, может также назначить владельцу заблокированного вклада или счета «ежемесячное пособие» в размере прожиточного минимума — для «обеспечения жизнедеятельности» его самого и членов его семьи. «Пособие» предлагается выплачивать из его собственных денег — тех, что лежат на счете или вкладе, операции по которому приостанавливаются.

Зачем потребовались изменения

Авторы законопроекта объясняют это ссылаясь на «информацию правоохранительных органов». Согласно этой информации, «в подавляющем большинстве случаев» для совершения преступлений используются счета или вклады, открытые на подставных лиц или без идентификации владельцев и на короткое время. Это делает блокировку таким счетов и вкладов через суд «неэффективной», указывается в документе.

Юлия КОТОВА, Forbes Staff

