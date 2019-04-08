08.04.2019 10:20 358

«Деловая Россия» предлагает расширить перечень системообразующих предприятий за счет высокотехнологичных компаний, включая Mail.ru Group, «Яндекс», «Лабораторию Касперского», а также производителя лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси». Предполагается, что это позволит им претендовать на льготные кредиты в обмен на обязательства по экспорту. IT-компании уже пользуются льготами при экспорте, а включение в перечень будет для них скорее символом признания вклада в экономику, полагают эксперты.

Организация «Деловая Россия» предложила дополнить перечень системообразующих предприятий высокотехнологичными компаниями, следует из письма от 5 апреля (есть у "Ъ") в правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции. Список предлагается дополнить 19 компаниями, среди которых группа «Р-Фарм», владелец которой Алексей Репик является президентом «Деловой России», а также сеть клиник «Медси», Mail.ru Group, «Яндекс», розничная сеть DNS, компании в сфере кибербезопасности «Лаборатория Касперского» и Group-IB, IT-поставщик Softline, производитель кровельных материалов «Технониколь», разработчик систем безопасности «Аргус-Спектр» и др.

Включение в перечень позволит компаниям участвовать в квалификационном отборе производителей федерального значения, который проводит Минпромторг для поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), говорится в письме.

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о господдержке компаний, реализующих КППК, 23 февраля, отбор компаний начался 1 апреля. Участниками программы могут стать предприятия несырьевых и неэнергетических отраслей, готовые взять обязательства по экспорту в обмен на господдержку. Предполагается, что компании смогут получить доступ к льготному кредитованию на реализацию экспортных проектов. Соглашения о реализации КППК также станут преимуществом при получении других мер господдержки, заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Деловая Россия» обсуждала расширение числа системообразующих предприятий с Минэкономики и Минпромторгом, которые «не были против и попросили сформировать предложения», рассказал "Ъ" Алексей Репик. По его словам, компании—члены «Деловой России», вошедшие в список, выбирались исходя из амбиций в плане экспорта, а остальные — на основе экспертной оценки значимых для экономики предприятий. «Непосредственно с компаниями мы этот вопрос не обсуждали»,— уточнил он.

Сейчас к системообразующим предприятиям относят почти 200 крупнейших организаций из различных сфер экономики. При этом в перечне действительно нет компаний, занятых в производстве ПО и предоставления услуг в сети, указывает партнер компании НАФКО Павел Иккерт. Впрочем, им это «особо и не нужно», уверен он: «Включение в перечень не гарантирует предоставления господдержки в любых ее видах, равно как отсутствие в перечне не лишает такого права. По большому счету, кроме признания вклада в экономику и поддержания социальной стабильности, включение в этот список в себе ничего не несет». В частности, IT-компании при экспорте программного обеспечения и так имеют право не уплачивать НДС «без включения в какие бы то ни было перечни», поясняет эксперт.

В большинстве компаний также пока не готовы оценить, как им поможет включение в список системообразующих, хотя и не возражают против этого. «Нам известно об этой инициативе, но мы не ее авторы. Мы не против»,— отмечают в «Лаборатории Касперского». В «Медси» сообщили, что не в курсе идеи. В Group-IB, Mail.ru Group и DNS комментариев не предоставили.

Вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская говорит, что компания поддерживает предложение о включении в список системообразующих, так как это «расширит возможности по использованию инструментов поддержки экспорта». «Раньше для поддержки экспорта несырьевых компаний существовали различные субсидии, сейчас среди невозвратных осталась только одна — на транспортные расходы, все остальное — льготное кредитование. Получить такую поддержку могут только компании, которые входят в федеральный или региональный реестр Минпромторга и реализуют КППК»,— поясняет исполнительный директор компании «Аргус-Спектр» Михаил Левчук.

Кристина ЖУКОВА, Мария КОТОВА