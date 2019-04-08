08.04.2019 10:30 403

После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия». Средства были заложены с запасом, пояснили в Минтруде. В прошлом году регионы также вернули в казну 3,5 млрд рублей. Эксперты советуют за счет нераспределенных средств расширить круг получателей детских пособий. В частности, уже нынешним летом, а не с 2020 года начать выплаты семьям, доход которых меньше двух прожиточных минимумов на человека, а не полутора, как сейчас.

С запасом

Минтруд направил губернаторам уточненный расчет, по которому в нынешнем году будут распределены средства на выплаты за первого ребенка в регионах (документ есть у «Известий»). Речь о ежемесячной денежной выплате на первенца, которая появилась в России с 1 января 2018 года. Семьям с низким достатком (меньше 1,5 прожиточного минимума на человека) деньги перечисляют до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

Как следует из расчета Минтруда, 3,8 млрд рублей из федерального бюджета оказались не распределены. Это примерно 8% от всей суммы (48,6 млрд рублей).

Средства на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка были заложены с запасом, объяснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Ранее министерство запрашивало у губернаторов статистику по пособиям и, исходя из их ответов, рассчитало размер субвенции.

Аналогичная ситуация уже была в прошлом году: тогда на пособия выделили 21,4 млрд рублей, а выплатили только 17,9 млрд рублей. Разницу в 3,5 млрд рублей пришлось вернуть в казну.

Пособия на первенцев в 2018-м получили 243,9 тыс. семей, говорится в проекте отчета Минтруда в правительство, с которым ознакомились «Известия». Пособие в среднем составило 10,5 тыс. рублей. Выплаты назначили 44,4% от общей численности рожденных (усыновленных) первых детей, указано в докладе.

В нынешнем году 349 тыс. семей получат выплаты на первенцев — в среднем по 11,2 тыс. рублей в месяц, следует из расчетов чиновников. Больше всего денег ушло в Москву (2,5 млрд рублей — 14,7 тыс. выплат по 14,3 тыс. рублей), Краснодарский край (1,7 млрд рублей — 14,2 тыс. выплат по 10 тыс. рублей) и Дагестан (1,5 млрд рублей — 13 тыс. выплат по 9,5 тыс. рублей). Меньше всего получателей выплат оказалось на Байконуре, в Чукотском и Ненецком автономных округах (везде — менее 50 млн рублей).

Шире круг

Бюджетное законодательство допускает, что выделенные, но неиспользованные средства можно в течение года распределить на те же цели, сказали в ведомстве. Однако, каким образом может быть расширен круг получателей пособия (или увеличена его сумма), в пресс-службе не уточнили.

С 1 января 2020 года выплаты на первого ребенка смогут получать семьи, доход которых меньше двух прожиточных минимумов на человека, а не 1,5, как сейчас, заявил президент Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию. Излишки средств позволяют сделать это раньше, однако в Минтруде не ответили на вопрос «Известий» о том, воспользуются ли чиновники такой возможностью.

Расширить круг получателей пособий уже сейчас или значительно увеличить сумму выплат было бы логично, полагает руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко.

Вероятно, в нынешней ситуации выдать больше пособий можно, если упростить процедуру их получения, считает юрисконсульт Российской юридической сети Антон Пастушенко. По закону выплаты положены только семьям со среднедушевым доходом не больше полутора прожиточных минимумов, и это необходимо документально подтвердить. Для тех, кто не работает или трудоустроен неофициально, получить справку о доходах становится проблемой, рассказал эксперт. В первом случае родителя сначала попросят встать на учет в службе занятости. Во втором — от выплаты осознанно может отказаться сам получатель, посчитав свой доход достаточным.

Более гибко и эффективно распределять деньги мог бы специальный фонд, предложил Сергей Рыбальченко.

— Например, во Франции есть Национальная касса семейных пособий. По четырехлетнему контракту с правительством касса в рамках своего бюджета обеспечивает не только материальную поддержку семей с детьми, но и консультирует родителей, поддерживает работающих женщин, строит ясли, — рассказал эксперт.

Принципиальное отличие кассы состоит в том, что она может распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Минтруд в рамках бюджетных процессов тратит деньги только по статье, по которой они проходят. То есть, если распределить все средства на пособия за первого ребенка не удастся, их нельзя будет потратить на помощь многодетным или строительство детсадов.

В правительстве продолжают искать новые способы поддержки семей с детьми. Так, в кабмине рассматривают возможность выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка в семье, заявляла на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что на это потребуются значительные средства, однако правительству, скорее всего, нужно будет принимать дополнительные меры, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано со многими аспектами, в том числе и с необходимостью обеспечения «сохранения нации», пояснила Татьяна Голикова.

Анна ИВУШКИНА

