08.04.2019 11:00 381

Рубль пытается отыграть утром понедельника многомесячные максимумы нефти, однако сдерживать его рост может текущая негативная динамика у большинства валют ЕМ-сегмента форекса.

Бодрой реакции на нефть мешает и санкционная тематика, хотя и отошедшая в тень за последнее время, однако не снятая с повестки дня. Формальной поддержкой же рублю выступает снижение покупок валюты Центробанком.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,32, и рубль дорожает на 2 копейки от уровней предыдущего биржевого закрытия.

К евро рубль теряет 2 копейки, дешевея до отметки 73,32.

Североморская смесь Brent дорожает с начала дня на 0,5 процента, баррель оценивается в $70,70, а ранее был достигнут максимум с ноября прошлого года — $70,78 на фоне сокращения добычи в рамках ОПЕК+, санкций США против Венесуэлы и Ирана, а также боевых действий в Ливии. Свою роль сыграли и пятничные сильные данные о рынке труда в США, снизившие риск скорого наступления рецессии в США и падения спроса на сырье и топливо.

Текущий рост нефти сейчас отражается в динамике форекса, где ЕМ-сегмент снижается, причем валюты стран с преобладанием импорта углеводородного сырье сейчас страдают более других.

Одновременно мог временно иссякнуть до поступления новой информации и позитивный для ЕМ-валют импульс от ожиданий подписания торговой сделки между США и Китаем.

Дорожающий против развивающихся валют доллар США при этом сам дешевеет к евро, иене и корзине из 6 основных валют.

Центробанк с 5 апреля и по 13 мая ежедневно покупает валюту в рамках бюджетного правила и с учетом отложенных интервенций на сумму 14,4 миллиарда рублей против 18,3 миллиарда в марте.

"В базовом сценарии сегодня продолжаем ожидать консолидацию пары доллар/рубль вблизи текущих уровней. При отсутствии негативных сюрпризов санкционного характера и на фоне заметного укрепления нефтяных котировок на горизонте недели ожидаем возврата пары доллар/рубль под отметку в 65", — полагает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ