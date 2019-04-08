08.04.2019 13:00 280

Зарубежный бизнес был недоволен новой схемой уплаты «налога на Google», которая действует с 1 января. Компаниям пришлось вставать на учет в ФНС и самостоятельно платить налог, хотя раньше это делали заказчики. Налоговая пошла на уступки

Федеральная налоговая служба разрешит иностранному бизнесу платить так называемый налог на Google по старым правилам, действовавшим до 1 января этого года. Об этом говорится в проекте письма ФНС, с которым ознакомились «Ведомости».

«Налог на Google» – это НДС, который иностранные компании должны платить в России с интернет-продаж своего контента или услуг — игр, музыки, книг, прав на использование программ и т.д. Налог действует в России с 2017 года. До 1 января налог со сделок с юридическими лицами платили заказчики. Это позволяло зарубежным компаниям не вставать на учет в ФНС, чтобы подавать декларации и отчислять средства самостоятельно.

С 1 января механизм изменился: ответственность за уплату налога переложили на исполнителей. Иностранцы были недовольны: в Ассоциации европейского бизнеса заявляли «Ведомостям», что это создает «ощутимые неудобства», которые могут стать барьером для ведения бизнеса в России. Подобной практики нигде в мире нет, и иностранцы нервничают: они не понимают, зачем вставать на учет и как это делать, отмечал руководитель налоговой практики Eversheds Sutherland Андрей Грачев. Риски были и для российских компаний: они могли лишиться прав на налоговый вычет по уплаченному в бюджет НДС, если иностранные компании не встанут на учет.

В итоге ФНС пошла иностранным компаниям навстречу. Теперь, если продавец не предъявил покупателю НДС (в том числе потому, что не встал на учет в ФНС), а покупатель сам уплатил налог в бюджет и принял его к вычету, то у налоговиков нет оснований требовать у иностранцев повторно уплатить налог или оспорить налоговый вычет российских компаний, следует из письма, на которое ссылается газета.

Поправки, которые усложнили схему уплаты, приняли в конце 2017 года, без обсуждения с бизнесом, отмечает руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Это привело к тому, что почти треть компаний, в том числе крупные холдинги, приостановили платежи за услуги зарубежных поставщиков, говорят два собеседника «Ведомостей» в международных компаниях. В результате налоговые поступления в бюджет по итогам первого квартала 2019 года могут быть меньше аналогичных показателей 2018 года, цитируют «Ведомости» партнера Taxology Алексея Артюха. Письмо ФНС поможет остановить этот хаос, сходятся во мнении опрошенные «Ведомостями» юристы и представители бизнеса.

На учете ФНС стоят 1089 компаний, оказывающих электронные услуги. Такие данные приводит сама служба. В первый год действия налога бюджет дополнительно собрал 9,4 млрд рублей, в 2018 году – уже 12 млрд рублей. Из крупных зарубежных компаний в списках ФНС присутствуют в том числе подразделения Apple, Bloomberg, Google, Microsoft и Netflix.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

