08.04.2019 15:00 452

В ночь на 26 августа движение у метро «Семеновская» было парализовано — с рельсов сошел новейший трамвай «Витязь-М». За полтора года до инцидента столичный мэр Сергей Собянин называл появление «Витязей» «историческим моментом». 300 машин от «Трансмашхолдинга» Искандера Махмудова и Андрея Бокарева обошлись Мосгортрансу в 56 млрд рублей. Но «трамваям XXI века» пришлось ездить «по старым путям века двадцатого», объясняет урбанист Алексей Радченко. Главный пережиток — «советские стрелки из шестидесятых». Под знаменитый ломик для их перевода в трамваях даже предусмотрено штатное место.



Именно на стрелках происходит большинство сходов трамваев (50 в 2018 году), следует из презентации «Бетэлтранса» (БЭТ) и немецкого концерна Vossloh AG. В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка. Сейчас инвесторы подбирают площадку под завод в Москве. Именно на столичные нужды и будет ориентировано новое производство.

Сейчас технологии находятся на уровне 60-х годов, признает топ-менеджер Муромского стрелочного завода (МСЗ), основного поставщика трамвайных стрелок. По установленным в Москве стрелкам разрешено проезжать со скоростью максимум 5 км/час. У завода есть и более современные разработки, но заказчиков они не интересуют, отмечает собеседник Forbes.

Сколько денег на кону

При распределении городского бюджета трамвайная инфраструктура «рассматривается по остаточному принципу», на модернизацию трамвайных линий выделяются «нищенские средства», сетует собеседник Forbes. Впрочем, есть исключения. Например, в 2018 году Мосгортранс потратил 1,8 млрд рублей на капитальный ремонт трамвайных путей. Подряды на 800 млн выиграло ООО «Стройсервис», которое политик Алексей Навальный связал с семьей Аркадия Ротенберга F 40.

В 2019 году Мосгортранс собирается обновить более 30 км путей. Это мизер по сравнению с расходами Москвы на новое строительство, говорит топ-менеджер МСЗ. Из столичной инвестпрограммы следует, что на развитие трамвайной инфраструктуры в 2018-2022 годах город потратит 23 млрд рублей. На часть этих денег претендует и Игорь Чайка, который к 2021 году запустит первую очередь своего завода.

Трамвайные амбиции

Новое производство обойдется в 3,5 млрд рублей, рассказывает сын генерального прокурора. Большую часть суммы (70-80%) обеспечат банки, остальное вложат партнеры. БЭТ и Vossloh будут владеть СП в пропорции 50 на 50.

Продукция СП увеличит среднюю скорость движения трамваев по стрелкам в четыре раза, двукратно увеличит срок службы стрелок и снизит затраты на их обслуживание на 20%, говорится в презентации проекта. По замыслу Чайки, основным потребителем продукции станет Мосгортранс.

ГУП действительно планирует обновить стрелочные переводы, подтвердили в его пресс-службе. Сроки и объемы такой программы еще не установлены, говорится в ответе на запрос Forbes. Но на московских улицах действуют около 500 стрелочных переводов и значительную часть из них Мосгортранс собирается заменить.

Сергей ТИТОВ, Forbes Staff

