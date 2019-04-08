08.04.2019 17:00 384

В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой в работе. Трудности с переводами денежных средств испытывают жители практически всех регионов России. В самом банке обещают, что «все починят в ближайшее время».

В Сбербанке сообщили о проблеме в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания. О том, что в настоящее время по техническим причинам клиенты могут испытывать трудности при проведении операций платежей и переводов в «Сбербанк Онлайн», а также через банкоматы и информационно-платежные терминалы, рассказали в пресс-службе банка.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — отметил представитель Сбербанка.

В частности, по информации сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения в популярных интернет-ресурсах, неисправности зафиксировали примерно в 09:30 мск. Со сложностями с переводами через мобильное приложение сообщили жители практически всех регионов России, уточняется на портале.

В твиттере Сбербанка пытаются успокоить клиентов банка.

«Если сейчас у вас не проходят платежи и переводы в Сбербанк Онлайн или банкомате, пожалуйста, не беспокойтесь. Наши специалисты уже разбираются с проблемой и все починят в ближайшее время. Извините за неудобства», — говорится в сообщении кредитной организации.

В последний раз о массовом сбое в работе «Сбербанк Онлайн» стало известно в октябре 2018 года.

«Сбербанк сообщает, что 25 октября с 23:07 до 23:44 в процессе регламентных работ в сети банка произошел непредвиденный сбой оборудования, из-за чего ряд сервисов были недоступны, а клиенты могли столкнуться с кратковременными затруднениями при проведении операций», — информировал тогда представитель банка.

Позднее в пресс-службе отметили, что сбой уже устранен и «IT-системы банка функционируют в полном объеме».

На прошлой неделе сообщалось, что для клиентов банка был ограничен прием купюр номиналом 5000 рублей в свои банкоматы. Наличие проблемы подтверждали в колл-центре Сбербанка, хотя в пресс-службе Сбербанка ее отрицали.

«Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет. Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России . Сбербанк совместно с поставщиками устройств постоянно реализует мероприятия, направленные на повышение уровня защиты, надёжности и качества работы», — рассказали «Газете.Ru» в банке.

Такое же ограничение на внесение средств в банкоматы Сбербанка наблюдалось и в сентябре 2018 года.Тогда ряд банкоматов в РФ также перестали принимать пятитысячные рублевые купюры. Это было связано с информацией о массовом вбросе фальшивых банкнот указанным номиналом.

На многих банкоматах было установлено старое устройство для проверки купюр, которое, по всей видимости, мошенники сумели обойти.

Как правило, ограничения на прием купюр определенного номинала в банкоматах вводятся локально и временно. Они связаны обычно с вбросами фальшивых купюр мошенниками, пояснял «Газете.Ru» Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка» .

«Также иногда введение таких ограничений объясняют тестированием систем или плановым программным обновлением», — говорил банкир.

Между тем социологи заметили, что россияне стали менее лояльны к банкам, в которых обслуживаются.

В частности, это следует из ежегодного исследования НАФИ уровня потребительской лояльности на розничном рынке банковских услуг.

Так, индекс NPS (Net Promoter Score), рассчитываемый путем условного отнесения клиентов к одной из трех групп – «промоутеров», или сторонников, «нейтралов» и «критиков» в зависимости от того, готовы ли они рекомендовать банк своим друзьям и знакомым, с прошлого года снизился вдвое.

Как указывает Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора аналитического центра НАФИ, сейчас «сразу несколько факторов снижают уровень лояльности к банковским кредитным организациям».

«Во-первых, макроэкономические условия и регуляторная политика привели к более сдержанной маркетинговой активности банков. Во-вторых, проявляются отложенные последствия отзыва лицензий — усилилась «вынужденная лояльность», когда при выборе банка клиент отдает предпочтение не бренду, продукту или сервису, а фактору государственного участия. В-третьих, рынок вступил в новую стадию развития — российский потребитель стал более рационально выбирать поставщика финансовых услуг и готов свободнее переключаться на новые предложения, если они понятны и прозрачны», — резюмирует эксперт.

