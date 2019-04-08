08.04.2019 20:02 232

Генеральный директор компании «Газпромбанк Лизинг» Максим АГАДЖАНОВ ответил на вопросы Павла САМИЕВА, генерального директора аналитического агентства «БизнесДром», об итогах лизингового рынка в 2018 году, драйверах роста в 2019 году и влиянии программ льготного лизинга на развитие рынка.

Павел Самиев: Максим, начнем с подведения итогов прошлого года. Как вы оцениваете развитие лизингового рынка в 2018 году?

Максим Агаджанов: На наш взгляд рынок российского лизинга развивается динамично: объем нового бизнеса достиг 1,3 млрд рублей, показав рост на 26,3% по сравнению с предыдущим годом. Совокупный лизинговый портфель составил 4,3 трлн рублей. Отмечу, что по объему нового бизнеса, рынок немного просел (по итогам 2017 года этот показатель увеличился на 48%). Но это некритично, потому что в 2018 году не было крупных сделок. Динамика и показатели рынка в России демонстрируют развитие и состояние нашей экономики. Это означает, что если растет лизинговый рынок, то и экономика растет.

Павел Самиев: Как вы считаете, в международном разрезе сравнения рынков лизинга на каком этапе находится российский и есть ли идеальный «шаблон» развития?

Максим Агаджанов: Идеального примера для развития лизингового рынка нет, необходимо учитывать развитие экономики каждой страны в отдельности, но если сравнивать российский рынок лизинга с рынками других стран по шкале его развития (эволюции), то получается вполне позитивная картина.

Китайский рынок лизинга находится на этапе предоставления гибкого финансового лизинга, Индия — на этапе предоставления инновационного лизинга, а Россия — между ними, на этапе развития операционного лизинга. По итогам 2017 года российский рынок лизинга по объемам нового бизнеса находился на 11-м месте в мире и на 6-м месте в Европе. Я считаю, что это достойное положение, хотя есть куда развиваться: лизинговые рынки США и Европы значительно опередили наш — на том этапе, когда рынок насыщен и клиент может диктовать свои условия, а рынок их принимает.

Павел Самиев: Как вы оцениваете результаты работы компании «Газпромбанк Лизинг» по итогам 2018 года?

Максим Агаджанов: 2018 год для нас стал юбилейным — 15 лет на российском рынке лизинга. Мы завершили этот год благополучно. Лизинговый портфель вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 192 млрд рублей. Практически идентичный рост показал и объем нового бизнеса по стоимости нового имущества, который увеличился в 1,5 раза и достиг 59 млрд рублей. Рост нового бизнеса за прошлый год в основном обусловлен спросом со стороны предприятий добывающего сектора (угле-, золотодобывающих компаний, нефтегазовых компаний): были профинансированы проекты на общую сумму 14,6 млрд рублей, причем 7,6 млрд из них — это контракты с предоставлением субсидий по госпрограммам из федерального бюджета.

Основная доля нашего портфеля традиционно, как и в целом на российском лизинговом рынке, приходится на транспортную отрасль. Данный сегмент занимает 78% общего объема лизингового портфеля, а средняя сумма договоров составляет 2,4 млрд рублей. Самый крупный контракт в 2018 году был заключен на поставку 11,2 тыс. железнодорожных вагонов, приобретенных у НПК «Объединенная вагонная компания» в пользу одного из крупнейших операторов железнодорожного рынка.

Особой нашей гордостью является качество лизингового портфеля. Он находится на высоком уровне, о чем свидетельствует минимальный уровень просроченной задолженности по итогам 2018 года. Управление рисками компании гармонично интегрировано с системой риск-менеджмента Газпромбанка, что дает положительную синергию.

Павел Самиев: Какие основные изменения произошли в вашей компании?

Максим Агаджанов: Среди наших ключевых изменений и достижений можно отметить запуск нового направления. В августе 2018 года мы запустили лизинговое финансирование автотранспорта в сегменте МСБ через компанию «Газпромбанк Автолизинг» и уже в сентябре реализовали свою первую сделку. Сегодня «Газпромбанк Автолизинг» предлагает удобный сервис «Автомаркет» с выбором автомобилей из более чем 70 тыс. марок от 800 дилеров в онлайн-режиме. Кроме того, недавно мы завершили тестирование и запустили одноименное мобильное приложение для платформ iOS и Android. Новый сервис позволяет в режиме онлайн подобрать автомобиль в лизинг по нужным параметрам, рассчитать график платежей, аванс и подать заявку, не посещая офис лизинговой компании.

Помимо этого мы активно развиваем специальные программы, разработанные совместно с нашими партнерами. Так, запустили программу льготного лизинга нефтегазового оборудования с одним из ведущих российских производителей буровых установок, компанией «Уралмаш НГО Холдинг». Кроме того, в этом году подписали меморандум о сотрудничестве с компанией «КамАЗ», результатом которого стала специальная программа льготного лизинга автомобилей «КамАЗ».

Павел Самиев: Перейдем к общей оценке рынка. Какие сегменты, по вашему мнению, станут драйверами роста лизингового рынка в этом году?

Максим Агаджанов: В 2019 году среди драйверов роста лизингового рынка нам видятся в основном крупные сделки, в том числе с использованием госпрограмм льготного лизинга.

Ключевым драйвером роста рынка в 2019 году, как и прежде, остается транспортная отрасль в сегменте «Железнодорожная техника». Высокие темпы прироста рынок может показать благодаря увеличению объема экспортных перевозок и как следствие повышенному спросу на подвижной состав. Однако необходимо наблюдать за динамикой экспорта, так как ситуация может быть волатильной. Кроме того, на динамику и темпы роста может повлиять насыщение рынка запчастями для ремонта, в первую очередь дополнительными объемами колесных пар.

В целом, мы надеемся в 2019 году увидеть положительную динамику прежде всего по специализированному парку: это и хопперы-зерновозы, и платформы (фитинговые, лесовозные); также появилась тенденция к увеличению спроса на бывшие в употреблении нефтебензиновые цистерны. В части полувагонов рынок уже серьезно насыщен. Есть, конечно, отдельные ситуации, когда парка не хватает для вывоза той или иной продукции. Но, опять же, это объясняется тем, что существует довольно много непростых ситуаций, которые связаны с закупкой отдельных запчастей для ремонта парка.

Нефтегазовая отрасль также может стать одним из драйверов рынка — увеличение доли трудноизвлекаемых запасов нефти продолжит способствовать росту спроса нефтедобывающих компаний на новое оборудование, поскольку имеющееся изнашивается быстрее и требует обновления. Кроме того, большинство нефтегазовых компаний сегодня испытывают острую потребность в расширении парка современных буровых установок и увеличении потребляемой энергомощности. Еще мы наблюдаем возобновление интереса к приобретению нефтебензиновых цистерн со стороны лизингополучателей, а также рост ставок аренды и доходности. Во многом это связано с необходимостью обновления устаревшего парка нефтебензиновых цистерн на фоне отсутствия производства в последние несколько лет из-за низких ставок и имевшегося ранее профицита.

Что касается реализации мер господдержки в целом, то, несмотря на снижение объемов субсидирования, это направление продолжит развиваться, поскольку льготный лизинг востребован клиентами. Причем и государство, и мы, лизинговые компании, понимаем, что необходимо идти в ногу со временем и стараться расширять или менять госпрограммы. Лизинговые компании сегодня являются проводниками средств от государства к бизнесу в рамках получения субсидий, и рост рынка невозможен без программ господдержки. Благодаря этим мерам лизинговая отрасль среди прочих показывает уверенный рост: по итогам 2018 года рынок вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

Павел Самиев: Многие аналитики прогнозируют продолжение роста ставок фондирования. Какое влияние на динамику лизингового рынка в 2019 году окажет этот фактор?

Максим Агаджанов: Повышение процентной ставки ЦБ РФ стимулировало весь финансовый рынок к небольшому росту ставок в целом по стране. Однако, на наш взгляд, существенного влияния именно на динамику лизингового рынка в 2019 году это не окажет, поскольку увеличение ключевой ставки на 0,5 процентных пункта не способно приостановить развитие рынка в силу высокой волатильности ставок. Грамотное управление активами и пассивами со стороны фондирующих банков и переход к плавающей ставке (КС+) фактически нивелируют изменение ключевой ставки или делают ее несущественной в ходе подготовки конечного предложения для лизингополучателя.

При этом мы понимаем, что дальнейшее повышение ставки Центробанком РФ может привести к пересмотру планов лизингополучателей по обновлению основных фондов и привести к формированию отложенного спроса. Тем не менее клиентам компании «Газпромбанк Лизинг» будет предложена одинаковая процентная ставка, какой бы инструмент финансирования они ни выбрали (лизинг или кредит) исходя потребностей своего бизнеса.

Павел Самиев: На рынке лизинга существует большое количество льготных программ. Какие из них вы можете порекомендовать клиентам?

Максим Агаджанов: Наша компания является участником всех ключевых программ по льготному лизингу, и на протяжении трех лет мы довольно плотно работаем с Минпромторгом РФ, Фондом развития промышленности (ФРП), а также Министерством промышленности Республики Беларусь. Сегодня нашим клиентам доступны практически все самые популярные и востребованные программы господдержки льготного лизинга. Самые востребованные у наших клиентов программы — это «Автопром» и «Льготный лизинг» Республики Беларусь. В целом, в 2018 году мы привлекли для клиентов средства из федерального бюджета в размере 1,1 млрд рублей, в том числе льготные займы Фонда развития промышленности и программы субсидирования по льготному лизингу. Программа «Автопром» является значимым трендом развития отрасли российской автопромышленности на протяжении последних лет. Для клиента важно, что он получает скидку уже на этапе подписания лизингового договора, т.е. до момента получения нами субсидии от Минпромторга РФ. С 2016 года мы активно работаем по льготному лизингу Республики Беларусь, и в этом году Совет Министров Республики вновь утвердил «Газпромбанк Лизинг» в качестве уполномоченной лизинговой компании по компенсации части лизинговых платежей до конца 2020 года. Программа интересна клиентам, так как в нее включено более семидесяти белорусских производителей техники, в том числе «БелАЗов» и другого оборудования. В совокупности с преимуществами лизинга российская компания может существенно снизить ежемесячные платежи за счет субсидии от Республики Беларусь, а также получить скидку от поставщика техники или оборудования по спецпрограмме.

Если же говорить о госпрограммах и программах льготного лизинга в целом, то они имеют в последние три года существенное значение для клиентов и развития рынка. Та динамика, которую показывает из года в год лизинговый рынок, во многом обязана реализуемым мерам господдержки со стороны Минпромторга и ФРП. Активная работа с органами власти в части поддержки и субсидирования участников лизингового рынка стала одним из драйверов роста нового бизнеса компании «Газпромбанк Лизинг». В 2018 году были профинансированы новые проекты с применением госпрограмм льготного лизинга на общую сумму 20,5 млрд рублей против 9,3 млрд рублей годом ранее.

Важно подчеркнуть, что мы готовы совмещать субсидирование по кредиту и лизингу т.е. работать по принципу единого окна. Это значит, что при направлении лизинговой заявки в «Газпромбанк Лизинг» мы параллельно включаем несколько процессов. Первый процесс — согласование с Газпромбанком возможности установления кредитного лимита. Второй — мы запускаем согласование получения субсидии с профильными ведомствами. Третий процесс — наше внутренне согласование. Таким образом, клиент видит только конечный результат, а вся наша внутренняя кухня скрыта и максимально отточена.

Павел Самиев: Расскажите о планах компании на 2019 год. Какие новые продукты готовы запустить? Какие ключевые направления развития?

Максим Агаджанов: Главными точками роста компании в среднесрочной перспективе мы видим такие направления, как автолизинг и лизинг судов. Именно они должны обеспечить выполнение нашей стратегической цели диверсифицированного роста портфеля. Здесь мы видим хорошие перспективы, чтобы укрепить наши позиции и занять место в топ-рейтинге. Сделав основной акцент развития нашей дочерней компании «Газпромбанк Автолизинг» на предоставлении современных цифровых услуг, мы уже реализовали первую онлайн-сделку по предоставлению автомобиля в лизинг, когда клиенту не пришлось посещать офис компании, а первая встреча с ним произошла уже в автосалоне. Реализация лизинговой сделки стала возможной благодаря использованию электронно-цифровой подписи, что сократило время на заключение договора лизинга в 4 раза.

Новый сервис по приобретению автомобилей в лизинг доступен представителям МСБ и предполагает проведение всех этапов сделки — от подачи заявки, формирования персонального коммерческого предложения до заключения договора — онлайн. Первая встреча клиента с менеджером компании происходит только в момент передачи автомобиля в автосалоне. Воспользоваться ускоренным оформлением легкового и малотоннажного грузового автомобиля в лизинг через онлайн-сервис «Газпромбанк Автолизинг» могут все компании, которые зарегистрированы в системе «Контур.Диадок» и имеют электронно-цифровую подпись. В ближайших планах компании «Газпромбанк Автолизинг» на 2019 год — открытие офисов еще в 10 регионах, а также запуск технических релизов по расширению функционала одноименного личного кабинета и мобильного приложения.

Что касается поддержки судостроительной отрасли, то здесь ситуация непростая и очень неоднородная. С 90-х годов российское судостроение находится в состоянии застоя. Это отразилось на объеме перевозок по внутренним водам — он сократился в 4 раза, на износе флота, а также привело к банкротству многих судостроительных заводов. Но благодаря тому что государство прилагает огромные усилия для реанимации российского судостроения, обеспечивая госзаказами на строительство военно-морского флота в ближайшие 10–15 лет и гражданского, отрасль находится готова к взрывному росту. Именно поэтому мы выделяем этот сегмент как еще одну точку роста.

Хотелось бы отметить, что все наши планы и ключевые точки развития строятся исключительно на анализе потребностей наших клиентов и рынка в целом. У нас крепкая аналитика и хорошая отраслевая специализация. Мы умеем смотреть на рынок не только как лизинговая компания, но и как автодилер, вагоностроитель, добывающая компания и т.д.



Павел САМИЕВ