На предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» похищены более 1,6 млрд руб., выделенных в 2018 году на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации. С документом ознакомились «РИА Новости». По результатам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела, указывается в докладе.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура сообщала, что по фактам нарушений в работе «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел. Еще 44 материала проверялись органами, в дальнейшем на их основе могли быть открыты новые дела.

В январе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК называл «информационной кампанией» сообщения о возбуждении прокуратурой уголовных дел о коррупции в госкорпорации. «Мне кажется неправильным, когда правоохранительные и контрольные органы ради пиара вбрасывают в публику информацию, которая может привести к ухудшению экономического положения госкомпаний. Если у вас есть вопросы или претензии, действуйте», — говорил Рогозин.

В 2018 году прокуратура совместно с правоохранительными органами проверила почти 19 тыс. исполнителей оборонного заказа, сообщается в докладе Чайки. В их число вошли «Росатом», «УралВагонЗавод», концерн «Алмаз-Антей», Объединенную авиастроительную корпорацию, а также структуры МЧС, Роспатента, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Прокуроры по результатам проверок выявили факты неправомерного распоряжения средствами, выделенными на проведение работ в рамках оборонного заказа, отмечается в докладе. Также были установлены факты завышения стоимости работ и срывы сроков их исполнения.

Также за год более чем в два раза выросло число сотрудников ФСБ России, замеченных в коррупции — с 17 до 39, говорится в докладе. Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%). Всего по итогам проверок за год было выявлено почти 16 тыс. коррупционеров, из них более 10 тыс. являются должностными лицами.

Григорий ДУБОВ