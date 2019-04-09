09.04.2019 08:20 347

Эксперты портала "Мир квартир" провели мониторинг стоимости аренды жилья в 69 крупнейших городах. Они подсчитали, что средняя плата за наем квартир всех типов за первый квартал 2019 года возросла на 3,4 процента. Заметнее всего цена увеличилась в Кургане, Краснодаре и Орле.

Исследование имеется в распоряжении "РГ". Авторы работы указывают, что оно основано на анализе собственной базы данных портала. Мониторинг охватил 69 крупнейших городов страны, население которых составляет 300 и более тысяч человек.

Отчетный период - первый квартал 2019 года. Исследование показало, что в 55 городах за это время ставки по аренде жилья выросли. Отметим, что авторы работы провели анализ по трем типам квартир - одно-, двух- и трехкомнатных. При этом элитное жилье в расчет не бралось. Анализировались квартиры вторичного рынка и помещения в новостройках, которые не подпадают под категорию "элитного".

Наибольшей динамикой роста цен, которая вряд ли порадовала местных арендаторов, отметился Орел. "Крылатый" город на Оке вошел в тройку самых "дорогих" сразу в двух сегментах. Так, среднестатистическую "однушку" в Орле сейчас можно снять за 9 609 рублей в месяц. Это на 10,3 процента дороже, чем в начале 2019 года.

Лишь в двух городах аренда однокомнатных квартир поднялась еще больше. В Кургане за три месяца ставки увеличились на 10,5 процента, в Краснодаре - на 10,4. К слову, в этих населенных пунктах снять "однушку" можно за 8 041 и 16 163 рубля соответственно.

В пятерку данного сегмента рейтинга эксперты также включили Новокузнецк с ростом величины аренды на 10,2 процента и Новосибирск - плюс 9,7. Самые высокие цены зафиксированы в Москве (в среднем 38 734 рубля в месяц), Санкт-Петербурге (24 227), Сочи (23 908), Симферополе (22 589) и Севастополе (20 937).

"В самых дешевых городах "однушку" можно снять по ставке от семи до восьми тысяч рублей в месяц, — сообщают эксперты. - Приблизительно такую сумму могут получить арендодатели жилья в Магнитогорске, Чебоксарах, Волжском, Новокузнецке и Нижнем Тагиле".

Магнитогорск стал городом, в котором наем однокомнатных квартир наиболее выгоден для арендаторов. Владельцы просят за такое жилье всего по 6 944 рубля в месяц. Это единственный город из охваченных исследованием, в котором аренда "однушки" обойдется менее чем в семь тысяч рублей.

Кстати, за прошедшие январь-март в Магнитогорске аренда однокомнатных квартир снизилась на 4,1 процента. Кроме того, на 7,1 пункта стали доступнее "однушки" в Иркутске, на 6,2 - в Саратове, на 3,6 - в Тольятти, на 3,5 - в Чите, на 2,8 - в Якутске и Ульяновске.

По уровню роста цен на двухкомнатные квартиры лидерами рейтинга стали Нижний Тагил, Ростов-на-Дону и все тот же Орел. Стоимость аренды в этих городах возросла соответственно на 8,1, 8 и 7,9 пункта. Далее следуют Волгоград (плюс 7,7) и Подмосковье (плюс 7,6). В целом по стране "двушки" за первый квартал подорожали в 53 городах - в среднем ровно на три процента.

Отметим, что в регионах разница между арендой однокомнатных и двухкомнатных квартир варьируется значительно. В некоторых случаях она достигает 30-35 процентов. Например, в Рязани "однушку" можно снять за 11 875 рублей, а наем "двушки" обойдется уже в весомые 16 104 рубля. Куда меньше разрыв в Белгороде: средние 11 472 рубля за "однушку" против 13 808 - за "двушку".

Самые высокие ставки на двухкомнатные помещения зафиксированы в столице. Средняя цена там за первый квартал текущего года выросла на 3,5 процента и достигла уровня 50 609 рублей. Далее следуют Сочи (36 450), Санкт-Петербург (34 556), Симферополь (30 757) и Севастополь (28 420 рублей в месяц).

"Хорошо сэкономят арендаторы в Брянске и Белгороде, где ставки опустились на 8,4 и 8,1 процента соответственно, - считают аналитики. - Кроме того, примерно на 700-900 рублей стали доступней двухкомнатные квартиры в Чите (минус 6,9 процента), Кирове (минус 6,5) и Вологде (минус 5,4)".

Что касается непосредственно цены, то самая выгодная аренда "двушек" предлагается в Волжском, Чебоксарах, Новокузнецке, Ижевске и Магнитогорске. Там она варьируется от девяти до 10,5 тысячи рублей в месяц. Эксперты подчеркивают, что примерно в половине обследованных городов за такую же цену можно снять только "однушку".

"По итогам первого квартала спрос на рынке жилой аренды несколько снизился по сравнению с началом года, однако к падению ставок это пока не привело, - говорит соавтор исследования Павел Луценко. - Одна из причин такого положения вещей - быстрое вымывание с рынка ликвидных вариантов с адекватными ценниками".

К слову, ценник на аренду трехкомнатных квартир поднялся в 54 городах, а в 15-ти он снизился. В данном сегменте рейтинга в первую тройку лидеров вошли Махачкала, Саранск и Иркутск. В этих городах цены выросли в среднем на 9,4, 8,4 и 7,7 процента соответственно.

В пятерку также вошли Ростов-на-Дону и Саратов с ростом ценника на 7,7 пункта. В то же время в ряде городов "трешки" подешевели заметно. Например, в Брянске аренда такого жилья сейчас обходится на восемь процентов дешевле, чем в начале января. Ощутимое падение отмечено в Ульяновске (минус 7,3 процента), Кургане (минус 6,5), Чите (минус 5,1) и Белгороде (минус 4,6).

Самая дешевая аренда "трешек" зафиксирована в Кургане. Такую квартиру в этом городе арендаторы предлагают клиентам всего по 12 950 рублей в месяц. Для сравнения, в число других самых "дешевых" городов попали Чебоксары (13 054 рубля в месяц), Омск (14 283), Брянск (14 473) и Новокузнецк (14 642). То есть снять помещение из трех комнат в одном из городов, входящих в "дешевую" пятерку, можно по ставке от 13 до 14,5 тысячи рублей.

Самые дорогие "трешки" сдаются в Москве (около 61,5 тысячи рублей в месяц), Сочи (51 тысяча) и Санкт-Петербурге (48,5 тысячи). Четвертое место в этом сегменте рейтинга занял Екатеринбург со средней ставкой около 40 тысяч рублей в месяц, пятое - Севастополь, где "трешки" предлагают в среднем за 39 тысячи рублей.

"Наибольшим спросом сегодня пользуются квартиры небольшой площади, — резюмирует Павел Луценко. - Именно они и уходят в первую очередь, в базах же остаются висеть более дорогие предложения, создающие видимость повышения ставок. Пока общеэкономические факторы не дают никаких оснований ставить в перспективе на восходящий тренд".

По его мнению, в депрессивных регионах уже прослеживается отрицательная динамика, которая при существующем положении вещей распространится на рынок в целом.

Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ