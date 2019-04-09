09.04.2019 08:30 332

В кабмине предлагают меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Условия ипотеки на возведение и покупку частных домов должны быть сопоставимы с правилами приобретения в кредит жилья в многоквартирном доме, в том числе за счет субсидирования процентной ставки. А по программе «деревянной» ипотеки, первый этап которой не имел особого успеха, планируется снизить процентные ставки до 7,9% к 2024 году. Такие предложения выдвинули Минэкономразвития и Минпромторг, рассказали «Известиям» в ведомствах. В целом программа поддержки ИЖС должна быть готова к 1 июля 2019 года.

Частный вопрос

Министерства приступили к разработке программы поддержки ИЖС, которая должна быть готова к 1 июля 2019 года. Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля поручил поддержать индивидуальное строительство. «Необходимо предоставить семье возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле», — отмечал он. По словам президента, правительство и ЦБ должны разработать доступные финансовые инструменты, так как эта сфера не охвачена ипотекой.

В Минэкономразвития предложили распространить ипотеку и на строительство, и на покупку частных домов. В пресс-службе ведомства «Известиям» сказали, что «условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки». В ведомстве добавили, что в федеральном проекте «Ипотека» и «дорожной карте» по реализации основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019–2021 годов предусмотрено увеличение ресурсной базы для выдачи таких кредитов за счет развития рынка ипотечных ценных бумаг.

В обсуждении будущей программы примет участие общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». Член президиума организации Дмитрий Котровский рассказал «Известиям», что в рамках ее разработки планируется обсудить два основных вида ипотечных продуктов.

Первый — ипотечные кредиты для граждан на строительство частных домов. Они должны выдаваться по ставке не выше 10% под залог принадлежащего гражданину земельного участка. Второй вариант — ипотека — также по ставке не выше 10% — на покупку дома в комплексном поселке. Здесь залогом может быть дом (как в случае с квартирами).

— Не стоит забывать, что в нацпроекте «Жилье и городская среда» зафиксирована ставка на приобретение жилья под 8% к 2024 году, — добавил он.

По оценке вице-премьера Виталия Мутко, объем ипотеки на индивидуальное жилищное строительство сегодня составляет всего 1% от общей выдачи.

— Недоступно. Нет залоговых формаций и прочего, — отметил чиновник в ходе итоговой коллегии Минстроя в начале апреля.

По его словам, нужны отдельные источники финансирования программы.

— Будут разрабатываться поправки в бюджет, посмотрим, как поддержать индивидуальное жилищное строительство. Пока, может, не надо глобальных сумм — просто на конкретных проектах создать модель, а потом, может быть, с 2020 года перенести на страну, — подчеркнул Виталий Мутко.

Особенность ИЖС — более низкая ликвидность по сравнению с квартирами, пояснил «Известиям» зампред правления банка «ДельтаКредит» Денис Ковалев. Когда возникают финансовые сложности, заемщики не предпринимают таких же усилий для погашения ипотеки, как в случае с единственным жильем. И поэтому для компенсации риска банки закладывают повышенные требования к первоначальному взносу и больший размер процентных ставок, указал он.

Банки наготове

В пресс-службе Виталия Мутко ранее сообщили, что участниками программы станут кредитные организации, которые разработают пилотные банковские продукты.

Сбербанк участвует в консультациях по развитию сегмента ИЖС, сказали «Известиям» в пресс-службе кредитной организации. Там добавили, что у Сбербанка уже есть ипотечный продукт на индивидуальное строительство жилого дома. Сегодня банк выдает кредиты от 300 тыс. рублей по ставке от 11,6%, первоначальный взнос — от 25%.

ВТБ также готов участвовать в разработке программ по кредитованию индивидуального строительства, подчеркнули «Известиям» в пресс-службе банка.

— Риски в этом сегменте выше, поэтому условия кредитования могут отличаться от тех, которые предлагаются при оформлении квартир в ипотеку. На наш взгляд, развитие этого сектора требует особого внимания и государственной поддержки, — сказали в пресс-службе.

Сегодня программы по кредитованию ИЖС есть у большинства крупнейших ипотечных кредиторов, но они не востребованы, сказали «Известиям» в госкомпании «Дом.РФ». Ставки на 1–3 п.п. выше, чем по кредитам на приобретение квартир. Причина — отсутствие ликвидного залога (10,5-–13,5% по сравнению со средней ставкой ипотеки в феврале 10,15%).

Исправить ситуацию позволит создание рынка стандартных индивидуальных жилых домов. Стандартизация объектов подразумевает, в частности, требования к наличию коммуникаций и инфраструктуры. Использование типовых домокомплектов во многом учитывает такие требования и позволяет снизить конечную стоимость строящихся объектов индивидуального жилищного строительства, отметили в «Дом.РФ».

Руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина предложила следующую финансовую схему. На первом этапе — заем под залог земельного участка с кредитной линией, когда денежные средства выдаются на отдельный этап строительства.

— Для целевого отслеживания каждый этап строительства должен подтверждаться документально. После строительства в залог по кредиту оформляется и построенный дом, — пояснила она.

Разрабатываемая программа затронет комплексные вопросы: механизмы финансовой поддержки строительства, стоимость подключения к инженерным сетям, упрощение процедуры регистрации прав на уже построенные жилые дома, управление поселками.

Минэнерго подготовило проект постановления, облегчающего подключение потребителей к газоснабжению, сказали «Известиям» в министерстве. В Минфине сообщили, что направили свои предложения в правительство, в одном из них «говорится, в частности, о необходимости системного анализа рынка ИЖС», подчеркнули в ведомстве. В Минстрое, Росреестре, ЦБ не ответили на запросы «Известий».

Для сельской местности

Правительство также намерено поддержать деревянное домостроение. Как подчеркнул Виталий Мутко, если не отработать нормальный механизм, финансирование будет закрыто. Ранее «Известия» сообщали, что в первый год работы так называемая «деревянная» ипотека (льготные потребкредиты со скидкой 5 п.п. от ставки) оказалась невостребованной. В правительстве рассчитывали на 2,5 тыс. сделок, но граждане приобрели менее 100 домов. Одна из причин — ставка субсидировалась не весь срок кредита, а около полугода.

Минпромторг предлагает распространить скидку на кредиты, выданные до 2020 года, сказали «Известиям» в ведомстве. В министерстве считают, что процентная ставка должна соответствовать целям нацпроекта «Жилье и городская среда» и к 2024 году достигать 7,9%. Эти предложения направлены в Минфин.

Ранее в Минпромторге говорили «Известиям», что «деревянную» ипотеку решено продлить на 2019–2020 годы и выделять по 200 млн рублей ежегодно, но пока она не стартовала в полной мере. На первом этапе банки технически не смогли принять участие в этой программе, так как сама подготовка продукта в крупных организациях может занимать до полугода. По сути, реально работал один банк. Но и сейчас кредитные организации пока не спешат в ней участвовать.

Например, по словам Дениса Ковалева, в «ДельтаКредите» еще не приняли решения о присоединении к программе. А в Промсвязьбанке отметили, что их решение будет зависеть от нюансов вступления и условий для клиентов.

В Минэкономразвития подчеркнули, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется расширить применение деревянных конструкций с учетом наилучших практик в строительстве в пилотных регионах. Уже определены пять таких субъектов — Архангельская область, Забайкальский край, Иркутская область, Республика Коми, Кировская область — с общим объемом ввода 977,5 тыс. кв. м к 2024 году.

Есть и еще один проект поддержки индивидуального жилищного строительства. В Минсельхозе сказали «Известиям», что ведомство рассматривает возможность внедрения льготной сельской ипотеки по ставке от 1 до 3% годовых. Банкам предполагается возместить недополученные ими доходы по выданным займам. Кроме того, предусматриваются социальные выплаты на возведение жилья.

Светлана ВОЛОХИНА

