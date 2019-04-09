09.04.2019 08:40 374

Индивидуальных предпринимателей (ИП) в России впервые с 2002 года стало больше, чем юрлиц. По данным Федеральной налоговой службы, в России зарегистрированы 3,992 миллиона юрлиц и 3,996 миллиона ИП.

Ситуация совершенно нетипична для российской экономики. С начала 2000-х годов, когда появились Единый реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), соотношение всегда было в пользу юрлиц. Но с 2008 года число вновь регистрируемых ИП стало превышать число юрлиц, кроме того, с 2016 года езко возросло число ликвидируемых юридических лиц. Это было связано с чисткой реестра от фирм-однодневок, которую систематически стала проводить ФНС. Для службы признаками фиктивности являются недостоверный адрес, "массовый" руководитель или учредитель. В итоге доля однодневок, как правило, зарегистрированных в форме ООО, снизилась с 40 процентов от общего числа компаний в 2011 году до 7 процентов к концу 2018 года.

Ситуация совершенно нетипична для российской экономики. С начала 2000-х годов, когда появились Единый реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), соотношение всегда было в пользу юрлиц. Но с 2008 года число вновь регистрируемых ИП стало превышать число юрлиц, кроме того, с 2016 года резко возросло число ликвидируемых юридических лиц. Это было связано с чисткой реестра от фирм-однодневок, которую систематически стала проводить ФНС. Для службы признаками фиктивности являются недостоверный адрес, "массовый" руководитель или учредитель. В итоге доля однодневок, как правило, зарегистрированных в форме ООО, снизилась с 40 процентов от общего числа компаний в 2011 году до 7 процентов к концу 2018 года.

По его словам, такая динамика сохранится и в будущем. Число ИП будет прирастать за счет самозанятых, а количество юрлиц вряд ли увеличится из-за фискальной и административной нагрузки. "Перетекание" юрлиц в ИП — это факт, который нужно проанализировать. С нашей точки зрения, государство слишком жестко стало регулировать юридических лиц", — считает Калинин.

Количество юридических лиц в России сокращается в результате чистки госреестра от фирм-однодневок, которую с 2016 года активно проводит Федеральная налоговая служба

"Нельзя сказать, что юридических лиц стало резко меньше. Речь, скорее, идет об укреплении бизнеса, особенно в среднем сегменте. Он развивается не путем создания новых структурных единиц, а путем укрепления тех, что уже есть. Именно поэтому динамика регистрации новых юрлиц чуть замедлилась", — считает завкафедрой менеджмента ВШГУ РАНХиГС Илья Быковников.

Не способствует быстрому росту количества юрлиц и общая ситуация в экономике: растущая монополизация на многих рынках и стагнация платежеспособного спроса. По прогнозу минэкономразвития, рост ВВП в 2019 году замедлится до 1,3 процента.

Надежда ТОЛСТОУХОВА